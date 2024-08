Chico Bosco participa de bate-papo na Escola Eleva Brasília

ME Maria Eduarda Lavocat*

Campus da Escola Eleva Brasília - (crédito: Reprodução site da Eleva Brasília)

O escritor e apresentador Chico Bosco, como é conhecido, estará em um encontro aberto ao público no encerramento da Mostra Literária, na Escola Eleva Brasília, em 17 de agosto. Além do bate-papo com pais e filhos, o evento conta com oficinas de artesanato, feira de livros, exposições de trabalhos feitos pelos alunos e contação de histórias. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita pelo site da escola, com vagas limitadas.

No mesmo dia, a Escola Eleva Brasília abrirá suas portas para que as famílias possam conhecer a estrutura da instituição e os coordenadores Virginia Viana, Ana Catarina Paiva e Gabriel Lott, que apresentarão o projeto pedagógico da escola, que oferece educação bilíngue para crianças e jovens em período integral.

Francisco Bosco é doutor em teoria da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), autor dos best-sellers Meia palavra basta, O diálogo possível, A vitima tem sempre razão? e Apresentador do Papo de Segunda, da GNT.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues