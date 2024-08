Apenas três estados atingem meta do Ideb para anos finais do fundamental

JS Juliana Sousa

A cada 2 anos, os estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio são avaliados em Leitura e Matemática - (crédito: Gladyston Rodrigues/Estado de Minas)

Apenas três estados atingiram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. Ceará, Goiás e Paraná estão empatados com nota 5,5, que é o valor definido como meta nacional. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (14/8) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, e o diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Moreno.

Para os anos finais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, a meta estabelecida nacionalmente era de 5,5. No entanto, o país obteve nota 5, valor menor do que em 2021, que foi de 5,1. Os estados com índice mais baixo no ciclo foram Rio Grande do Norte (4,1), Bahia (4,2), Amapá e Roraima (ambos com 4,3).

O Ideb é um dos principais índices da educação brasileira, pública e privada, e é calculado a cada dois anos para cada ciclo: anos iniciais, anos finais e ensino médio. A escala varia de 0 a 10. Variando de 0 a 10, quanto maior o desempenho dos alunos e maior o número de alunos aprovados, maior será o Ideb.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro