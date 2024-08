Lázaro Ramos chama atenção para as consequências do bullyng nas escolas

ME Maria Eduarda Lavocat*

"Esse vídeo é um apelo a todos os pais, para que a gente possa abrir esse espaço de conversa e também de procurar ajuda, porque muitas vezes não sabemos como identificar ou agir diante da situação" - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O ator Lázaro Ramos utilizou seu Instagram, nessa terça-feira (27/8), para chamar a atenção para o caso de Pedro, um garoto de 14 anos que tirou a própria vida após sofrer bullying e homofobia no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Em um vídeo postado em sua conta, ele ressalta que é necessário que pais e responsáveis estejam sempre atentos aos jovens, principalmente, com o objetivo de evitar a prática do bullying. “O que você pode fazer para aliviar a dor que milhares de famílias sentem todos os anos? O que você pode fazer para impedir que seu filho seja o agressor ou a vítima?”, questiona.

Na postagem, Lázaro também escreveu a seguinte legenda: “Não é fácil falar sobre uma notícias dessas... O bullying é um assunto complexo e recorrente, capaz de causar danos irreversíveis, onde os sinais, muitas vezes, não são verbalizados e vêm através de mudanças de comportamento e do afastamento social. Como adultos (mais ainda, como pais) devemos agir de forma ativa e constante, estando presentes, observando como nossos filhos se comportam, mostrando real interesse em saber como estão se sentindo e como suas relações são construídas. E no meio disso tudo, ainda é preciso entender o lugar no qual se configuram: de vítima ou de agressor, porque, sim, essa também é uma possibilidade e não podemos simplesmente fechar os olhos para isso."

E enfatiza: "Esse vídeo é um apelo a todos os pais, para que a gente possa abrir esse espaço de conversa e também de procurar ajuda, porque, muitas vezes, não sabemos como identificar ou agir diante da situação. O assunto não se encerra aqui. É uma conversa difícil, mas extremamente necessária! Vamos?”.

Pedro Henrique era um aluno bolsista do Colégio Bandeirantes. Negro, periférico e abertamente homossexual, o adolescente relatou à família ter sofrido bullying na escola antes de sua morte.