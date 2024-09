Confira lista de apps que utilizam IA para ajudar nos estudos

GB Gabriella Braz

O lançamento do ChatGPT, em 2022, provocou uma ruptura no que o público em geral sabia sobre a inteligência artificial e mudanças significativas na maneira de aprender e de ensinar. Uma mistura de deslumbramento com a dimensão de até onde a tecnologia poderia chegar e de medo das mudanças, do plágio, da substituição de profissionais passou pela cabeça de milhões de pessoas, em um cenário quase distópico.

Quase dois anos depois do lançamento, muitos desses sentimentos prevalecem, mas, claro, com bem mais informação disponível sobre como utilizar os recursos. O assunto que mobiliza pesquisadores das mais diversas áreas ainda está longe de se esgotar, mas, apesar das divergências, em algo esses pesquisadores concordam: o advento das IAs é mais complexo do que uma simples dinâmica de herói ou vilão.

Longe dos estigmas de que a tecnologia pode atrapalhar os estudantes, e com a consciência de que, sim, esses recursos vieram para ficar, educadores, pais e alunos utilizam as IAs para ajudar no processo educacional, sem tirar o papel primordial do professor. Um desses profissionais é a professora Stelamaris Delavechia, que utiliza a tecnologia na escola e participou dessa seleção de ferramentas que podem ser utilizadas dentro e fora de sala de aula para ajudar quem ainda está perdido.

Serviço

Revisão textual

O Read&Write pode ser usado no navegador Google Chrome ou em documentos do Google Drive (Docs, SpreadSheets). A ferramenta faz revisão gramatical dos textos, além de sugerir palavras, mostrar significado utilizando dicionário, traduzir e permitir que o usuário escute aquela palavra. O recurso auxilia estudantes com dificuldades de aprendizado, como dislexia. Outra alternativa é o Grammarly, que dá feedbacks instantâneos sobre ortografia, gramática, pontuação, além de indicar se a frase está compreensível.

Tutoria

O Socratic, do Google, ajuda estudantes a encontrar conteúdos educativos na internet, além de oferecer uma experiência de aprendizado guiada, com métodos de estudos criados por especialistas e níveis para ver o progresso. Também é possível usar a câmera ou a voz para tirar dúvidas. Semelhante ao Socratic, o Photomath é voltado para matemática. Nele, o estudante pode utilizar a câmera do celular para resolver equações matemáticas com direito a explicações detalhadas sobre a resolução do problema. Outras ferramentas ideais para revisão de conteúdos são a plataforma Khan Academy e a rede social Brainly.

Aprendizado de línguas

Uma das mais conhecidas, o Duolingo é uma ferramenta de ensino de línguas estrangeiras. Diferentes plataformas utilizam inteligência artificial para criar trilhas de conteúdo adaptadas ao estudante, com feedbacks instantâneos e foco em reforçar assuntos em que o aluno apresentou mais dificuldades. Outras opções de ensino e aprendizagem são a Babbel, que tem foco em conversação, e o Busuu.

Jogos educativos

Uma das queridinhas dos professores, o Kahoot! permite a criação de quizzes interativos. Alguns educadores costumam usar a ferramenta para testar os conhecimentos dos alunos. Já no Quizlet, estudantes podem criar cartões de memorização, flashcards, para memorizar um conteúdo, ou acessar materiais feitos por outros usuários. Para crianças menores, o ABCmouse dispõe de uma gama de conteúdos educativos e de jogos.

Chatbots

O ChatGPT é um dos chatbots — ferramenta que usa IA para simular conversação — mais famosos, mas outras tecnologias também ganham destaque no cenário, como o Gemini, do Google, e o Copilot, da Microsoft. Essas plataformas podem ser usadas para uma infinidade de possibiliddes, como tirar dúvidas, auxiliar nas pesquisas, traduzir textos e montar resumos.

Inclusão

Criado para auxiliar no dia a dia de pessoas cegas ou com baixa visão, o Seeing AI é um aplicativo que "narra o mundo ao seu redor" a partir da câmera do celular. A ferramenta pode ajudar em atividades de descrição de imagens e ler textos e documentos.