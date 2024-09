Colégio do DF promove jogos escolares adaptados para amenizar calor

CB Correio Braziliense

Crianças do Colégio Le Petit Galois em momento de descontração com a "brincadeira do balde" - (crédito: Divulgação)

O clima seco tem tomado conta do Distrito Federal, que completou, nesta sexta-feira (13/9), 143 dias sem chuva. Mas isso não foi um obstáculo para a realização dos jogos internos do Colégio Le Petit Galois, localizado na Asa Sul, em Brasília.

Considerado um evento tradicional no colégio, os professores de educação física Maria Isabel Tavares, Bruno Aquino e Artur Lopes se mobilizaram para que os jogos pudessem ocorrer mesmo em meio às altas temperaturas. Dessa forma, brincadeiras com água ganharam destaque no evento. Diversas atividades foram realizadas, como túnel com esponja, banho de mangueira, brincadeira do balde e batata quente com balão d’água.

Os jogos, que ocorreram nos dias 9, 11 e 13 de setembro, contaram com gritos de torcida e até mascote. A cerimônia de iniciação foi marcada pela recitação do juramento do atleta e da tocha olímpica, um dos símbolos do atletismo. Participaram também os ex-atletas profissionais de vôlei Enoch Paulino e Fabíola Constâncio, campeã sul-americana.



Apesar da ausência de atividades, como futsal e queimada, devido ao calor, as crianças acataram bem as adaptações e puderam se divertir. Em uma das brincadeiras favoritas dos estudantes, conhecida como “prova do tecido”, os alunos deveriam escalar um tecido alto até atingir a altura demarcada. Segundo a professora de educação física Maria Isabel, provas olímpicas como essa contribuem para o desenvolvimento de valores, como coragem, equilíbrio e a superação de medos.

Além das atividades físicas com água, jogos como ping-pong, xadrez, mímica e peças de teatro também fizeram parte do evento. Os jogos adaptados ocorreram durante a semana letiva e foram encerrados nesta sexta-feira (13/9). O ritual de encerramento contou com atletismo adaptado e premiação das equipes vencedoras.