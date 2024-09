Programa gratuito oferece alfabetização e letramento para jovens e adultos no DF

MR Marina Rodrigues

Turma formada pelo Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs em parceria com a Estácio, em Brasília - (crédito: Divulgação/Estácio)

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2023, o Brasil tem 9,3 milhões de analfabetos, o que corresponde a 5,4% da população. O Dia Mundial da Alfabetização, comemorado neste domingo (7/9), chega, portanto, como um lembrete de que o letramento é um dos pilares da vida humana e em sociedade, promovendo inclusão, reduzindo desigualdades e garantindo acesso a oportunidades. Por que o biletramento pode impactar o futuro da educação no Brasil?

Pensando nisso, o Instituto Yduqs e a Universidade Estácio de Sá criaram o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que visa acolher alunos que não foram alfabetizados em idade escolar, com ênfase na afetividade e sensibilidade. Com aulas no Centro Universitário Estácio em Taguatinga (DF), as quintas e aos sábados, o programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário. Para mais informações, entre em contato pelo número (61) 98175-1489.

A coordenadora de pedagogia e do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos da Estácio Brasília, Cecília Vieira, explica que a intenção do programa é oferecer aos alfabetizandos uma perspectiva crítica da vivência em sociedade por meio do reconhecimento das letras, tanto nas funções básicas do letramento quanto no conhecimento matemático.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3, 4 e 10 da Organização das Nações Unidas (ONU), o programa é oferecido gratuitamente em 15 campi da instituição, localizados em diversos estados, como Amazonas, Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e o Distrito Federal. A ação conta com cerca de 70 alfabetizadores e já alfabetizou mais 1700 pessoas no país.

Outras iniciativas de alfabetização gratuitas no DF são: o Programa Alfaletrando, lançado pela Secretaria de Educação (SEEDF) neste ano com o objetivo de garantir que crianças de até 7 anos sejam alfabetizadas, e a Alfabetização Cidadã, da Universidade Católica de Brasília (UCB), que oferece cursos gratuitos de alfabetização para pessoas com mais de 18 anos que não aprenderam a ler e a escrever.