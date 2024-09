SescMUN abre inscrições: estudantes do DF podem simular debates da ONU

EV Eduardo Vanuncio*

Sesc Model United Nations (SescMUN) permite que jovens estudantes tenham uma experiência como verdadeiros diplomatas - (crédito: Divulgação/SESC-DF )

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Sesc Model United Nations (SescMUN), um evento que oferece aos estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares do Distrito Federal a oportunidade de simular debates da ONU e atuar como verdadeiros diplomatas. Organizado pelo Clube de Relações Internacionais da EduSesc, a simulação acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro na unidade da EduSesc em Ceilândia.

Durante o evento, cada participante assumirá o papel de delegado de um país, integrando comitês que discutem temas internacionais variados. Os estudantes terão a tarefa de defender os interesses da nação a qual representam, negociando resoluções e tomando decisões importantes. Além dos comitês em português, esta edição contará com um comitê em inglês, proporcionando uma experiência ainda mais completa.

Para aqueles que nunca participaram de uma simulação desse tipo, o Clube de Relações Internacionais da EduSesc oferecerá um treinamento especial no dia 21 de setembro, das 9h às 17h, na unidade de Taguatinga Norte. Esse treinamento visa preparar os alunos para o evento, ensinando as regras do jogo, técnicas de negociação e estratégias de debate. Ao final do SescMUN, todos os participantes receberão certificados, enriquecendo seus currículos acadêmicos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de setembro, diretamente no site do Sesc-DF. As vagas são limitadas, e a lista de selecionados será divulgada no dia 14 de setembro. Essa é uma oportunidade única para os estudantes desenvolverem habilidades essenciais, como negociação, comunicação, argumentação e diplomacia, além de adquirir um entendimento prático de como as decisões internacionais são tomadas.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues

Serviço:

Evento: SescMun (Simulação de debates na ONU)

Público-alvo: alunos do ensino médio da rede pública e privada

Inscrição: Gratuita, até 13 de setembro

Treinamento: 21 de setembro, das 9h às 17h, na unidade da EduSesc de Taguatinga Norte

Contato: (61) 98103-0868 (Wallison - Comunicação Sesc-DF)