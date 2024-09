MR Marina Rodrigues

Terça-feira (5/9) foi o dia mais seco da história no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em função da condição climática extrema na capital federal, com alerta vermelho de baixa umidade e temperaturas elevadas, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) divulgou nota, nesta quinta-feira (5/9), reforçando a importância de suspender as atividades físicas ao ar livre.

O sindicato já havia encaminhado diretrizes às escolas orientando que as atividades físicas ao ar livre devem ser substituídas por aulas teóricas ou realizadas em ambientes internos, desde que não exijam esforço físico. “É importante destacar que a suspensão das atividades físicas ao ar livre não implica em dispensa dos alunos. Além disso, reforçamos a necessidade de uma boa hidratação. Orientamos que alunos e professores tragam garrafas para água e mantenham a ingestão regular de líquidos durante todo o período escolar”, diz trecho da publicação.

O dia mais seco registrado em Brasília foi na última terça-feira (4/9), quando a umidade chegou a 7%, de acordo com a Secretaria de Saúde do DF. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mapeia que a situação meteorológica local é “perigosa”, com previsão de mais um dia de calor intenso e baixa umidade nesta sexta-feira (6/9) — temperaturas podem chegar a 32°C e a umidade relativa do ar tem mínima de 15%. A cidade está há mais de 130 dias sem chuva.



A Secretaria de Educação do DF anunciou nesta semana que as aulas de educação física nas escolas públicas devem ser suspensas, sugerindo a ocupação dos alunos em outras atividades no horário. "As escolas têm autonomia para adaptar suas rotinas em situações extremas, sempre em diálogo com a Secretaria", pontua a SEEDF.

De acordo com a Secretaria de Educação, as recomendações são: