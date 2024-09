Concurso diplomata 2024: confira os horários dos portões

RP Raphaela Peixoto

O Ministério das Relações Exteriores publicou nesta terça-feira (3/9) no Diário Oficial da União informações a respeito da aplicação das provas objetivas do concurso para admissão à carreira de diplomata. As provas serão realizadas nas 27 capitais das Unidades da Federação em 15 de setembro.

A prova é composta por questões do tipo certo ou errado de língua portuguesa, história do Brasil e mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

Segundo o texto, no período matutino, o início das provas está marcado para as 9h30. Os portões ficarão abertos entre 8h e 9h. À tarde, as avaliações começarão às 15h30, com abertura dos portões às 13h30 e fechamento às 14h30. Os horários divulgados seguem os de Brasília. Cada prova terá duração de três horas.



Os locais de aplicação da prova objetiva estarão disponíveis para consulta na próxima sexta-feira (6/9), pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. No dia da prova, os candidatos deverão estar munidos do comprovante de inscrição, de um documento de identidade original, além de caneta esferográfica de tinta preta em material transparente.

São ofertadas 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, cujo salário inicial bruto de R$ 20.926. Além das provas objetivas, os candidatos também serão avaliados por provas escritas. A aplicação das provas da segunda fase está marcada para os dias 12, 13, 19 e 20 de outubro, a depender da disciplina.