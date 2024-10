Eleva Brasília lança programa de bolsas para o ano letivo de 2025

LC Lara Costa*

Inscrições vão até 16 de outubro - (crédito: Divulgação)

A Eleva Brasília está com inscrições abertas para o Programa de Bolsas Eleva Talentos, voltado para estudantes com excelente histórico acadêmico, mas que precisam de condições financeiras para arcar com os custos da escola. As bolsas são de 50% e 100% ao ano, destinadas a estudantes que irão ingressar no 1º ano do ensino médio em 2025 e que atendam aos seguintes critérios de elegibilidade: não ser aluno da eleva ou de qualquer outra escola do Grupo Inspired; possuir histórico comprovado de excelência acadêmica; ter uma renda familiar de, no máximo, oito salários mínimos; e demonstrar motivação e envolvimento ativo na vida escolar, incluindo participação em atividades extracurriculares e projetos sociais.

O processo seletivo para o programa de bolsas será realizado em etapas eliminatórias que incluem: inscrição no formulário com envio de documentação; avaliação de conhecimentos em disciplinas estratégicas; entrevista pessoal com pais ou responsáveis e com o candidato, acompanhado da equipe pedagógica; avaliação do potencial e da motivação do aluno e matrícula efetuada no prazo estipulado. As inscrições podem ser feitas até 16 de outubro de pelo formulário disponível. Para mais informações e detalhes sobre o programa, acesse o site oficial.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues