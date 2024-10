Alunos sem celulares apresentam melhores desempenhos em Matemática e Português

T Tupi

O secretário esclareceu ainda que os aparelhos podem ser utilizados em situações excepcionais, seja por ordem da direção ou com finalidade pedagógica - (crédito: Imagem de Dragana_Gordic no Freepik)

Por Antônio Ribeiro — Uma pesquisa inédita da Prefeitura do Rio mostrou que os alunos de escolas onde o uso de celulares é proibido apresentam melhores desempenhos em Matemática e Português. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, em entrevista ao programa Show do Antônio Carlos, da Super Rádio Tupi, na manhã desta terça-feira (29). “Um aluno do nono ano, por exemplo, tem 53% mais chances de estar no nível adequado em Matemática.”

Ferreirinha também comentou sobre os prejuízos do uso de celulares para os jovens. Para o ex-deputado, os aparelhos prejudicam o processo de aprendizagem: “Não faz nenhum sentido que, enquanto o professor está explicando, o aluno esteja jogando. Toda vez que o aluno recebe uma notificação, é como se ele saísse da sala de aula”.

O secretário esclareceu ainda que os aparelhos podem ser utilizados em situações excepcionais, seja por ordem da direção ou com finalidade pedagógica.