SEEDF divulga listas com novos estudantes da rede pública em 2025

CB Correio Braziliense

Para o período de matrícula, estudantes e responsáveis já podem organizar a documentação. - (crédito: Felipe de Noronha, Ascom/SEEDF.)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) divulgou o resultado das inscrições de novos estudantes na rede pública de ensino e das vagas para alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs), além dos resultados do remanejamento escolar, das vagas da educação de jovens e adultos (EJA) e da educação profissional e técnica (EPT) para o ano letivo de 2025.

O período de matrículas vai de 6 a 10 de janeiro. Estudantes ou responsáveis devem comparecer à escola na qual o aluno foi contemplado levando documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar e outros. Para os estudantes com NEEs, também será exigida a apresentação de laudo ou diagnóstico médico. Confira as listas e faça a matrícula no site: https://bit.ly/49ZdvbZ.

Para a EPT, as matrículas da primeira chamada acontecem entre 15 e 17 de janeiro, com matrícula do cadastro reserva prevista para 20 e 21 de janeiro; e para os estudantes da EJA, o período de matrícula ocorre de 6 a 10 de janeiro, com a necessidade da apresentação de documentos, como identidade, CPF, fotos 3×4 e comprovante de residência (para estudantes menores de idade, a identidade e CPF do responsável legal).

O resultado do remanejamento escolar também está disponível. Neste ano, os responsáveis poderão consultar se a mudança de escola foi efetivada em lista disponível no site da SEEDF. A confirmação depende da disponibilidade de vagas nas unidades desejadas. Depois da confirmação, o estudante e/ou os responsáveis precisam comparecer à nova escola para efetivar a matrícula no mesmo prazo.

Além disso, as inscrições para os centros interescolares de línguas (CILs) estarão disponíveis de 4 a 10 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial da Secretaria de Educação do DF (SEEDF). Em 2025, todos os grupos que podem pleitear uma vaga deverão se inscrever neste período único determinado pela SEEDF. As vagas são destinadas a estudantes da rede pública de ensino do DF, alunos de colégios militares e à comunidade em geral, a partir do 6º ano do ensino fundamental. O programa oferece cursos de idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês e japonês, em todos os 17 CILs espalhados pelo DF.

Ano letivo

De acordo com o calendário escolar do Distrito Federal, as aulas terão início em 10 de fevereiro, com previsão de término em 18 de dezembro, cumprindo os 200 dias letivos determinados na legislação. As instituições educacionais parceiras (IEPs), como creches conveniadas, seguem o mesmo calendário.