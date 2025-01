Enem: saiba como calcular a nota utilizada no SISU

RP Raphaela Peixoto

Média do Enem é calculada de duas formas e varia de acordo com o programa de seleção - (crédito: Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)

O Ministério da Educação divulgou, nesta segunda-feira (13/1), as notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. As notas podem ser consultadas por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A nota do Enem pode ser usada para acesso a diversas instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas, sobretudo por meio dos programas do governo - Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Prouni e o Financiamento Estudantil (Fies).

Nesse sentido, calcular a média das notas das cinco áreas avaliadas (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Redação) no exame ajuda a compreender as possibilidades de aprovação em cada curso ou universidade almejada.

Leia também: DF tem uma nota mil e 55 notas acima de 980 na redação do Enem 2024

Segundo o coordenador pedagógico do Estratégia Vestibulares, Daniel Reis, a nota do Enem calculada no SiSu é a média ponderada. Para realizar o cálculo, o candidato deve primeiramente conferir os pesos de cada área avaliada - ele varia de acordo com o curso e a IES escolhida. "O participante precisa multiplicar as notas de cada área pelo peso correspondente para depois somá-las. Por fim, é necessário dividir o resultado da soma das notas pelo resultado das somas dos pesos", explica o Daniel Reis.

O que é nota de corte?

A nota de corte representa a pontuação do último candidato que conseguiu uma vaga disponível para cada opção de curso, turno e modalidade. Como os alunos têm a liberdade de alterar suas escolhas de curso até o prazo final de inscrições do Sisu, por exemplo, as notas de corte podem variar.

Leia também: Conheça a única estudante nota mil do Enem do DF

É importante lembrar que a nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato a acompanhar sua inscrição, não assegurando uma vaga na instituição.