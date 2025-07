GB Gabriella Braz

Jornadas de trabalho exaustivas, acúmulo de funções e carreiras pouco atrativas fazem parte da realidade de professores não só no Brasil, mas no mundo, mostra relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lançado em português na terça-feira (22/7). O Relatório Global sobre Professores mostra como a escassez de profissionais afeta a educação dos países. Levantamento mostra que são necessários mais 44 milhões de docentes para dar conta da educação primária e secundária até 2030.

No Brasil, o levantamento tem parceria da Unesco com Fundação SM. A reunião de lançamento contou ainda com participação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O relatório debate a falta de novos profissionais e chama atenção para a importância dos educadores para o cumprimento da ODS 4 da Agenda 2030, que diz busca “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”.

“A menos que sejam tomadas medidas urgentes, apenas 4 em cada 10 países terão professores suficientes para garantir a educação primária universal até 2030, diminuindo para menos de 1 em cada 5 países para a educação secundária”, aponta o documento. Na América Latina, 29 dos 37 países podem sofrer com a escassez de profissionais.

No Brasil, os dados mais recentes (2022) apontam a proporção de um professor para 20 a 29 alunos da educação primária. O número é semelhante ao de países como Bolívia, Colômbia e México. Entre os Estados da América Latina com um professor para até 20 estudantes estão Costa Rica, Cuba e República Dominicana.

Os índices no Brasil, no entanto, podem sofrer com a falta de renovação dos profissionais. Enquanto porcentagem de docentes com mais de 50 anos aumentou 109% de 2009 a 2021, o número de professores com menos de 24 anos caiu 42% no mesmo período.

O abandono da profissão observado pela pesquisa pode estar atrelado a carreira e salário pouco atrativos. Na Argentina e no Brasil, por exemplo, a média de salário em dólares ajustados a Paridade do Poder de Compra (PPC) corresponde ao salário mínimo nos países. Os dados brasileiros mais recentes foram divulgados em 2020.

No evento com a Unesco, representantes da CAPES citam programas para estimular estudantes a lecionarem, como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid).