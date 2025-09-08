Governo lança ação de fomento à cultura em escolas de tempo integral

RP Raphaela Peixoto

O ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinaram, nesta segunda-feira (8/9), uma portaria interministerial que regulamenta a ação Arte e Cultura nas Escolas de Tempo Integral, do governo federal. A iniciativa tem como objetivo integrar a arte e a cultura no processo de aprendizagem das escolas públicas em tempo integral do país.

Ao Correio, o ministro Camilo Santana destacou que o programa é parte de uma estratégia mais ampla de valorização da história, identidade e talentos dos estudantes brasileiros. “Isso faz parte do processo de aprendizagem das escolas de tempo integral, que além de fazer as disciplinas normais do currículo, fazem atividades culturais e esportivas”, afirmou.

Segundo Santana, o Ministério da Educação vai repassar, em um primeiro momento, R$ 27 milhões ao Ministério da Cultura para financiar ações conjuntas com as secretarias estaduais e distritais de Educação e Cultura. Os recursos serão usados na implementação de projetos artístico-culturais nas redes estaduais e do Distrito Federal.

Durante discurso, a ministra Margareth Menezes reforçou a importância da articulação entre cultura e educação como caminho para promover inclusão, dignidade e autonomia. “Políticas culturais sustentáveis são fundamentais. A arte abre possibilidades de novos caminhos”, disse. Em tom emocionado, ela lembrou da trajetória pessoal como exemplo de transformação proporcionada pela cultura. “Como mulher negra, sou prova viva do que a arte e a cultura podem fazer na vida de uma pessoa e de uma comunidade”, disse.

A cerimônia, realizada no Beijódromo da Universidade de Brasília (UnB), contou ainda com a presença da reitora da UnB, Rozana Naves, que destacou a contribuição da universidade na formulação de políticas públicas e na valorização da diversidade cultural brasileira. Para ela, “a cultura e a arte são uma grande diretriz de expressão da nossa diversidade, da nossa cultura popular e da cidadania. São instrumentos fundamentais de afirmação da nossa soberania enquanto povo”.

O secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, ressaltou o papel da ação como ferramenta de estímulo à criatividade e ao pensamento crítico. “A presença da arte e da cultura na formação dos repertórios culturais das crianças e adolescentes é essencial para o processo de ensino-aprendizagem”, afirmou ao Correio.

A assinatura da portaria também marca o início do período de adesão ao programa. Estados e o Distrito Federal, segundo Piúba, terão 45 dias para apresentar projetos artístico-culturais que poderão ser desenvolvidos nas escolas de tempo integral, por meio de parcerias entre as secretarias de educação e cultura.

A programação do evento incluiu ainda dois painéis de debate. O primeiro discutiu a relação entre as artes, a cultura e a educação integral; o segundo abordou o ensino das histórias e culturas indígenas e afro-brasileiras dentro e fora do ambiente escolar.