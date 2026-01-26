Marido de Larissa Manoela se pronuncia após declaração sobre agressão à Ana Paula

Marido de Larissa Manoela se pronuncia após desejar que Ana Paula fosse agredida - (crédito: Reprodução/TV Globo)

André Luiz Frambach, de 28 anos, usou as redes sociais neste domingo (25) para se posicionar após uma antiga publicação sua voltar a repercutir por causa do “BBB 26”.

Em um vídeo, o ator pediu desculpas por um comentário feito em 2016, quando a primeira participação de Ana Paula Renault no reality estava no ar.

Na ocasião, ele escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter): "alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor".

A postagem voltou à tona na primeira semana do programa da TV Globo e gerou forte reação negativa do público, o que levou Frambach a se manifestar.

Segundo ele, a situação ultrapassou o âmbito pessoal. "Essas coisas estão afetando não só a mim, mas meus amigos, minha família e minha esposa", disse no início do pronunciamento.

O ator classificou a publicação como um erro e afirmou que se arrepende do tom adotado à época.

"Queria pedir desculpas pela postagem que eu fiz no Twitter, em 2016, uma brincadeira que eu fiz e que jamais deveria ter feito", declarou.

Em seguida, reconheceu o impacto do comentário: "Essa brincadeira incentiva sim, de certa forma, a violência, a agressão, e isso não retrata o André, a minha experiência, minha criação. Mas, infelizmente, numa resenha com um amigo, eu fiz essa brincadeira. E eu preciso me retratar, porque aconteceu."

Ao encerrar o vídeo, Frambach direcionou o pedido de desculpas ao público e à ex-BBB.

"Eu peço desculpas a todas as mulheres, a todo mundo que se sentiu ofendido, e principalmente para a Ana Paula. Estou aqui pedindo meu perdão a ela", afirmou.

Além da polêmica envolvendo Ana Paula Renault, o ator também passou a ser criticado por uma manifestação recente relacionada ao “BBB 26”.

Ele foi alvo de ataques após elogiar Matheus Moreira, participante apontado por parte do público como um dos mais rejeitados da edição e acusado de falas consideradas preconceituosas dentro da casa.

A repercussão aumentou quando outro comentário de Frambach reapareceu nas redes sociais.

Em uma publicação no X, ele escreveu: "Matheus gigante, mané!", frase que motivou novas cobranças e críticas por parte dos internautas.