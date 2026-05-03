Brasil conquista nove prêmios em mundial de robótica nos EUA

Correio Braziliense

A delegação brasileira contou com 17 equipes de dez estados e foi liderada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), responsável pela organização dos torneios da FIRST no país - (crédito: Divulgação/SESI)

O Brasil encerrou com resultados expressivos sua participação no FIRST Championship 2025/2026, realizado em Houston, nos Estados Unidos. Ao todo, as equipes do país conquistaram nove prêmios nas três categorias da maior competição internacional de robótica educacional, que reuniu mais de mil times de 66 países.

A delegação brasileira contou com 17 equipes de 10 estados e foi liderada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), responsável pela organização dos torneios da FIRST no Brasil. Durante o encerramento do evento, que ocorreu no sábado (2/5), foi anunciado o tema da próxima temporada, 2026/2027: "FIRST Canopy”, que terá como foco a biodiversidade.

Na categoria inicial, voltada à robótica com peças lego, duas equipes brasileiras se destacaram. A Albatroid, do Distrito Federal, conquistou o prêmio Rising All-Star, destinado a equipes em ascensão com grande potencial. Já a Pipeline Surfers, de Santa Catarina, ficou entre as cinco melhores do mundo ao receber o Champion’s Award Finalist.

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O maior número de premiações veio na FIRST Tech Challenge (FTC), considerada a categoria intermediária do programa. Todas as equipes brasileiras participantes foram contempladas. Entre os destaques, a equipe Amigos Droids, de Belo Horizonte (MG), conquistou o primeiro lugar no Prêmio Inspiração e também o Impact Award em sua divisão — principal reconhecimento da categoria, voltado ao impacto social e à promoção da robótica.

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O desempenho da equipe mineira foi além: após vencer entre os campeões das divisões, os Amigos Droids conquistaram o Impact Award geral da FTC no mundial de Houston. Com isso, passaram a integrar o FIRST Hall of Fame, grupo que reúne equipes historicamente reconhecidas pela competição.

Ainda na FTC, outras equipes brasileiras também obtiveram resultados expressivos. A Space Tech, do Sesi Paulista (PE), ficou em terceiro lugar no Prêmio Inspiração. A Robotech FTC, de Aracaju (SE), conquistou o segundo lugar no Prêmio de Design, enquanto a Tech Dragons, do Sesi de Cachoeiro de Itapemirim (ES), levou o primeiro lugar na mesma categoria. Já a Justice Team, do Sesi Goiânia (GO), garantiu o segundo lugar no Prêmio de Sustentabilidade.

Outro destaque foi a estudante Sofia Lana, integrante da equipe Amigos Droids, que alcançou um feito inédito ao conquistar o Prêmio de Liderança. Ela é a primeira mulher brasileira a receber a premiação individual, que reconhece estudantes ou mentores com impacto excepcional em suas equipes e comunidades.

Na categoria mais avançada, a FIRST Robotics Competition (FRC), a equipe Sesi Senai Octopus (#7567) recebeu o Prêmio dos Juízes, concedido a times que se destacam por méritos especiais fora das categorias tradicionais. Já a equipe Under Control (#1156), do Rio Grande do Sul, chegou às semifinais pela primeira vez em sua 13ª participação no mundial, alcançando um dos melhores resultados de sua trajetória.