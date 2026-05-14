Impa abre inscrições para Obmep — Mirim

Correio Braziliense

A primeira etapa está prevista para ser aplicada 25 de agosto - (crédito: Divulgação/ Impa)

Por João Hermógenes*

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Mirim-Obmep, edição voltada para estudantes voltada aos alunos do 2º ao 5º ano da educação básica de escolas públicas e privadas.

As inscrições vão até 8 de junho, por meio do site oficial da Obmep: olimpiadamirim.obmep.org.br

A Olimpíada é composta por duas fases, ambas aplicadas pelas próprias escolas. A primeira etapa será realizada em 25 de agosto e consiste em uma prova classificatória com 15 questões objetivas de múltipla escolha. Os estudantes classificados seguem para a segunda fase, marcada para 10 de novembro, também com 15 questões múltipla escolha. As provas são elaboradas de acordo com o nível de escolaridade dos participantes, divididos em duas categorias: Mirim 1, para alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, e Mirim 2, para estudantes do 4º e 5º anos.

Para participar, as escolas devem acessar o site da Obmep e utilizar o código MEC/INEP para criar uma senha de acesso. O login será feito com esse código e a senha cadastrada no momento da inscrição. As inscrições são gratuitas para escolas públicas municipais, estaduais e federais e para secretarias de educação. Já as instituições privadas devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No momento da inscrição, é necessário informar apenas o número total de alunos participantes em cada nível (Mirim 1 e Mirim 2), não sendo exigida a inscrição nominal dos estudantes.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

