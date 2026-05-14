Copa do Mundo: Com cinco jogadores do PSG, França anuncia convocados

Sem heróis de 2018 e com Bola de Ouro no elenco, França anuncia lista oficial para a Copa do Mundo; estreia será contra Senegal. - (crédito: Divulgação: Equipedefrance)

A seleção francesa já conhece seus representantes para a busca pelo tricampeonato. O técnico Didier Deschamps anunciou, nesta quinta-feira, a lista oficial dos convocados para a Copa do Mundo, com início no dia 11 de junho. Finalista na última edição e detentora dos títulos de 1998 e 2018, a França desembarca no torneio consolidada como uma das grandes potências a serem batidas em 2026.

A França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, às 16h (horário de Brasília), contra o Senegal. As nações configuram o Grupo I da competição que também conta com Iraque e Noruega.

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A França consolidou-se como um dos maiores algozes do Brasil na história das Copas do Mundo. Além do doloroso 3 a 0 na final de 1998, os Bleus também eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final em duas ocasiões, nos pênaltis em 1986 e por 1 x 0 em 2006. O contraponto histórico favorável aos brasileiros remonta a 1958, quando o Brasil superou os franceses na semifinal rumo ao seu primeiro título mundial.

A lista de convocados da França surpreendeu ao deixar de fora figuras carimbadas e herdeiros do protagonismo francês. Entre as ausências mais sentidas estão o meio campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid, e os veteranos campeões mundiais de 2018, Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Olivier Giroud (Lille). Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, coroado como o melhor jogador do mundo em 2023, ficou fora dos planos da comissão técnica mais uma vez.

Leia também: Possível adversária do Brasil na Copa, Suécia anuncia convocados.

Entre os nomes convocados por Didier Deschamps estão cinco nomes do Paris Saint Germain, finalista da Champions nesta temporada. São eles o zagueiro Lucas Hernandez, o meio-campista Warren Zaïre-Emery e os atacantes Ousame Dembelé (atual detentor da bola de ouro), Désiré Doué e Bradley Barcola

Essa é a última Copa do Mundo de Didier Deschamps no comando da seleção francesa, ao final da competição, ele deixará o cargo que tem Zinedine Zidane como favorito para assumi-lo. Antes da estreia contra Senegal, a França ainda disputou amistosos contra a Costa do Marfim, no dia 4 de junho, e contra a Irlanda do Norte, no dia 8.



Veja lista completa:

Goleiros: Mike Maignan (Milan); Brice Samba (Rennes); Robin Risser (Lens);

Laterais: Lucas Digne (Aston Villa); Malo Gusto (Chelsea); Jules Koundé (Barcelona); Théo Hernandez (Al-Hilal);

Zagueiros: Ibrahima Konaté (Liverpool); Lucas Hernandez (PSG); William Saliba (Arsenal); Dayot Upamecano (Bayern); Maxence Lacroix (Crystal Palace);

Meio-campista: N’Golo Kanté (Fenerbahçe); Manu Koné (Roma); Adrien Rabiot (Milan); Aurélien Tchouaméni (Real Madrid); Warren Zaïre-Emery (PSG);

Ataque: Ousmane Dembélé (PSG); Désiré Doué (PSG); Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace); Kylian Mbappé (Real Madrid); Michael Olise (Bayern de Munique); Maghnes Akliouche (Monaco); Bradley Barcola (PSG); Rayan Cherki (Manchester City); Marcus Thuram (Internazionale).



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