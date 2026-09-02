DF analisa resultados do Ideb e define ações para melhorar ensino

Nathallie Lopes

O foco inicial está no ensino fundamental, com atenção aos indicadores de aprendizagem - (crédito: Freepik)

Representantes da educação do Distrito Federal, Ceará e Espírito Santo se reuniram na terça-feira (1°/9) para analilsar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e discutir medidas para melhorar a aprendizagem. O encontro faz parte do Brasil Aprende+, estratégia do Ministério da Educação (MEC) que pretende transformar os dados do índice em ações nas redes de ensino.

A proposta é que os estados e municípios usem os resultados do Ideb 2025 para identificar dificuldades, estabelecer prioridades e elaborar planos de ação de acordo com a realidade de cada local. O foco inicial está no ensino fundamental, com atenção aos indicadores de aprendizagem.

Segundo o MEC, a estratégia será apresentada durante 27 encontros técnicos, envolvendo os 26 estados e o Distrito Federal. As redes terão acesso a painéis de dados, relatórios e outras ferramentas para auxiliar gestores, coordenadores pedagógicos e professores na definição e no acompanhamento das medidas.

Entre os recursos previstos para o projeto está um painel de priorização, que reúne informações de todas as escolas do país. A ferramenta permite comparar o desempenho registrado em 2025 com a trajetória das unidades entre 2023 e 2025, facilitando a identificação de escolas com resultados baixos, queda ou estagnação.

Resultados recentes

Os resultados mais recentes mostram avanço do Ideb nacional nas três etapas avaliadas. Entre 2023 e 2025, o índice passou de 6,0 para 6,3 nos anos iniciais do ensino fundamental; de 5,0 para 5,3 nos anos finais; e de 4,3 para 4,5 no ensino médio. Considerando apenas as redes públicas, os índices também atingiram os maiores valores da série histórica, iniciada em 2005.

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A próxima etapa será o Dia D, previsto para ocorrer entre 8 e 11 de setembro. Cada rede poderá escolher a data para que gestores, coordenadores e professores analisem os resultados das próprias escolas, identifiquem lacunas de aprendizagem e definam prioridades.

Depois disso, as escolas deverão elaborar planos de ação alinhados às necessidades de cada unidade e ao planejamento das redes. O MEC prevê acompanhamento ao longo do ano, com possibilidade de apoio técnico, formação e recursos conforme os desafios identificados.