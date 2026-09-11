Impa anuncia premiação para professores de matemática e instituições da educação básica

Correio Braziliense

- (crédito: AMANDA NUNES / Divulgação / IMPA)

Por João Hermógenes*



O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com a Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (Anpmat), abriu a primeira edição do Prêmio Brasil de Ensino de Matemática na Educação Básica. O propósito da solenidade é divulgar e premiar práticas pedagógicas de sucesso no ensino da matemática e valorizar experiências que contribuam para a aprendizagem na Educação Básica. Interessados têm até 12 de outubro para se inscrever pelo site oficial do Impa.

Ao todo, serão premiados até 20 ganhadores que serão divididos em duas categorias: instituições e docentes. Com até cinco vencedores em cada categoria e, no caso dos docentes, os prêmios também serão distribuídos em cada nível. Os prêmios também contaram com divisão regional, tendo um vencedor por grande região brasileira em cada categoria e nível. A premiação será realizada durante o 9° Simpósio Nacional da Formação do Professor da Matemática, de 19 a 22 de novembro que será realizado em São Luís (MA)

Para participar, os candidatos deverão apresentar práticas desenvolvidas no contexto da Educação Básica brasileira. Entre os critérios gerais de avaliação estão os indicadores utilizados para aferir os resultados, as evidências de impacto na aprendizagem e de contribuição para a equidade, além do potencial de disseminação, replicabilidade e continuidade das experiências. Na categoria Docentes, também, serão considerados aspectos como inovação metodológica, inclusão e equidade e uso de tecnologias.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá