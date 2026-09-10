Em meio à crise no STF, Fachin se reúne com Gonet nesta quinta-feira

Em meio ao aumento da tensão no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno do caso Banco Master, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, se reúne nesta quinta-feira (10/9) com o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O encontro está marcado para as 16h30, no Supremo, e consta na agenda oficial do ministro.
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A reunião ocorre horas depois de Fachin cancelar, pela segunda vez nesta semana, a sessão da tarde que seria realizada no plenário da Corte. Ainda nesta quinta, Moraes chegou a convocar a imprensa para um pronunciamento, mas desistiu posteriormente. De acordo com fontes na Corte, a suspeita é de que ele falaria sobre o inquérito das fake news, que está sob relatoria do ministro Edson Fachin, presidente da Corte.
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Na sexta-feira (4/9), Fachin deu cinco dias para que Mendonça e Gonet se manifestassem sobre supostas irregularidades na condução do processo. As acusações foram apontadas por Moraes âmbito do inquérito das fake news.
Para sustentá-las, Moraes apresentou um relatório de inteligência atribuído à Polícia Federal. Em decisão, que afastava o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada da Costa, o ministro do STF André Mendonça afirmou que a publicação do relatório expôs informações de investigações sigilosas envolvendo o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto revelando potenciais alvos a possibilidade de medidas investigativas e acabou prejudicando as apurações.
Dois dias antes, na quinta-feira (3/9), Fachin já havia determinado que Moraes, Mendonça e Gonet prestassem esclarecimentos sobre as informações apresentadas no documento da PF relacionadas a conversas de Vorcaro.