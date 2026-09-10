Treino depois dos 50: veja quais exercícios ajudam a manter força, equilíbrio e autonomia

Manter o corpo em movimento depois dos 50 anos é importante para preservar a autonomia e a qualidade de vida (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter o corpo ativo traz benefícios à saúde em diferentes fases da vida. A partir dos 50 anos, porém, combinar diferentes tipos de exercício pode contribuir para preservar a força, a mobilidade, o equilíbrio e a autonomia. As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a inclusão de atividades que trabalhem a força muscular e o equilíbrio, além dos exercícios aeróbicos.

O Brasil vive uma transformação demográfica e comportamental e hoje mais de 62 milhões de pessoas têm 50 anos ou mais, segundo dados divulgados em julho de 2026 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número, equivalente a 29% da população, reforça a importância de manter o corpo em movimento para preservar força, mobilidade, equilíbrio e autonomia ao longo da vida. Isso porque, com o passar dos anos, é natural que o organismo apresente novas necessidades e limitações.

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Para quem deseja começar ou intensificar os treinos depois dos 50 anos, o profissional de educação física Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, reúne seis dicas para praticar exercícios com mais segurança e manter a regularidade:

1. Faça uma avaliação antes de começar

Antes de iniciar ou aumentar a intensidade dos treinos, é importante conhecer as próprias condições físicas e, quando necessário, buscar uma avaliação médica. A avaliação física também ajuda a identificar limitações de mobilidade, força e condicionamento e permite que o programa de exercícios seja adaptado às necessidades de cada pessoa, destaca o especialista.

2. Inclua exercícios de força na rotina

Com o avanço da idade, ocorre uma perda natural de massa e força muscular, processo que pode comprometer mobilidade e autonomia. Por isso, exercícios de força são importantes para preservar a capacidade funcional e facilitar atividades do dia a dia. A OMS recomenda atividades de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana.

Fortalecer a musculatura é fundamental para preservar a independência ao longo dos anos. O objetivo não é apenas ganhar músculos, mas manter a capacidade de realizar movimentos cotidianos com segurança e autonomia, pontua Breno Daniel.

3. Aposte em atividades de baixo impacto

Para quem apresenta desconforto ou limitações articulares, atividades de menor impacto podem ser boas alternativas. A hidroginástica, por exemplo, permite trabalhar resistência muscular, condicionamento cardiovascular, mobilidade e coordenação com menor impacto sobre as articulações, indica o profissional.

Exercícios que envolvem estabilidade, coordenação, mudanças de direção e controle corporal podem contribuir para melhorar a segurança dos movimentos (Imagem: pics five | Shutterstock)

4. Trabalhe o equilíbrio e a coordenação

O equilíbrio também merece atenção nessa fase da vida. Exercícios que envolvem estabilidade, coordenação, mudanças de direção e controle corporal podem contribuir para melhorar a segurança dos movimentos e reduzir o risco de quedas. Equilíbrio é uma capacidade que precisa ser treinada. Exercícios simples, quando realizados de maneira progressiva e com orientação, ajudam o aluno a ganhar mais confiança para se movimentar no dia a dia, afirma.

5. Priorize a regularidade, não a intensidade excessiva

Não é preciso treinar todos os dias ou realizar exercícios extremamente intensos para obter benefícios. Depois dos 50, a regularidade deve ser uma prioridade. O ideal é construir uma rotina que seja compatível com o condicionamento e possa ser mantida no longo prazo, respeitando também os períodos de recuperação. Mais importante do que fazer um treino intenso de maneira ocasional é estabelecer uma frequência consistente e evoluir gradualmente, ressalta o professor.

6. Use as atividades em grupo como estímulo para manter a rotina

Aulas coletivas podem ser uma boa escolha para quem tem dificuldade de manter a regularidade. Além de proporcionar uma atividade orientada, modalidades como hidroginástica e funcional criam oportunidades de convivência e interação social, fatores que podem tornar o exercício mais prazeroso e favorecer a adesão à rotina.

Quando a pessoa encontra uma atividade de que gosta e um ambiente em que se sente bem, a chance de transformar o exercício em um hábito aumenta. Depois dos 50, isso faz toda a diferença para manter uma vida ativa ao longo dos anos, completa Breno Daniel.

Por Bruna Hess