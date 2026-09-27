Robótica na escola: como saber se há aprendizado ou só vitrine

Amanda S. Feitoza

A professora Sylvana Santos com a aluna Esther de Alencar: do livro para a prática - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser, robôs e computadores podem chamar a atenção de qualquer família durante uma visita a uma escola. Mas, por trás de uma sala tecnológica, existe uma pergunta mais importante do que saber quantos equipamentos estão disponíveis: o que os estudantes realmente aprendem ali? A resposta ajuda a separar uma experiência de educação maker de uma simples vitrine de tecnologia.

No primeiro caso, o aluno não é apenas colocado diante de uma máquina para reproduzir um projeto pronto. Ele recebe um problema, pesquisa, pensa em possibilidades, constrói, testa, erra, muda o caminho e consegue explicar por que chegou àquela solução. É essa combinação de prática, investigação e diferentes áreas do conhecimento que está por trás da abordagem STEAM — sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

A pergunta não é "qual robô vocês têm?" É justamente esse olhar que a professora Débora Garofalo recomenda às famílias. Para ela, o primeiro erro é avaliar a qualidade de um laboratório pela quantidade de equipamentos que aparecem na sala. "O principal indicador não é o equipamento que está dentro do laboratório, mas o que os estudantes conseguem fazer a partir dele", afirma.

Segundo a professora, um ambiente realmente voltado à aprendizagem precisa permitir que os estudantes investiguem problemas, levantem hipóteses, construam soluções, testem, errem e reformulem o que fizeram.

É aí que aparece uma diferença fundamental entre aprender fazendo e simplesmente fazer. Se o aluno recebe instruções para montar exatamente o mesmo robô que todos os outros colegas e não precisa tomar nenhuma decisão durante o processo, a atividade pode até desenvolver alguma habilidade técnica. Mas, para Débora, há menos espaço para uma aprendizagem autoral. "Quando eles precisam compreender um problema real e tomar decisões para resolvê-lo, o laboratório passa a ser um espaço potente de aprendizagem", afirma.

Na prática

A estudante Esther de Alencar, 16 anos, vive esse processo no cotidiano. Aluna do ensino médio integrado em informátic no Instituto Federal de Brasília (IFB), ela conheceu os laboratórios por meio das aulas e do projeto de extensão Meninas na Ciência. Os espaços tecnológicos vão além de laboratórios de informática. Há ambientes de pesquisa e prototipagem, como IF Maker, LabInova, PAPP Lab e Inovappe. Professores e técnicos podem propor projetos e atividades nesses espaços.

Um dos projetos que desenvolveu envolveu a produção de joaninhas em uma impressora 3D. Antes de colocar a peça para ser fabricada, ela e uma colega precisaram passar pela etapa de modelagem. "Foi muito mais fácil entender na prática como a máquina funciona, desde a modelagem do arquivo até o envio para a impressão. Se a gente estivesse apenas dentro de uma sala de aula vendo slides, teria sido muito mais difícil e abstrato absorver tudo isso", conta. Para Sylvana Santos, diretora de Pesquisa e Extensão do IFB Campus Brasília, a lógica é fazer com que os equipamentos estejam relacionados às atividades pedagógicas.

Investigação

Para Débora Garofalo, uma das formas de verificar se a tecnologia realmente faz parte do currículo é perguntar de onde nasce o projeto. "Um dos principais sinais é quando o projeto nasce de uma questão curricular e não simplesmente da disponibilidade de um equipamento", explica.

Ela também chama a atenção para a continuidade. Uma atividade isolada, sem relação com os conteúdos trabalhados em sala, pode ser uma experiência complementar. Já um projeto conectado aos objetivos de aprendizagem, envolvendo diferentes áreas e gerando registros e avaliações, passa a fazer parte da formação.

A lógica também vale para o investimento financeiro. Uma escola não precisa ter a máquina mais moderna para desenvolver uma boa atividade STEAM. "STEAM não é sinônimo de laboratório caro, impressora 3D ou robô de última geração", afirma Débora. Materiais reutilizáveis, papelão, garrafas, sucata, componentes eletrônicos simples e objetos do cotidiano podem servir de base para projetos. O que muda a experiência é a intencionalidade pedagógica. Segundo a professora, o investimento mais importante deve começar pela formação dos educadores. A falta de preparo pode produzir justamente o efeito contrário ao esperado: uma escola com equipamentos modernos, mas atividades tradicionais. "O equipamento corre o risco de se transformar em objeto de exposição ou de ser utilizado apenas para reproduzir atividades prontas."