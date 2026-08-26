Prazo para lista de espera do ProUni 2026 em Brasília termina nesta quinta (27/8)

O prazo para garantir uma bolsa de estudos pelo ProUni 2026/2 está terminando. Candidatos têm somente até as 23h59 desta quinta-feira (27/8) para manifestar interesse na lista de espera do programa do Ministério da Educação (MEC). Esta é a última chance para estudantes que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou foram reprovados por não formação de turma concorrerem a vagas em instituições privadas de ensino superior no Distrito Federal.
Essa etapa funciona como uma segunda chance para preencher as bolsas que não foram ocupadas. Os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e confirmar o interesse para que seus nomes sejam considerados pelas faculdades. A manifestação de interesse não garante a bolsa, mas posiciona o candidato para concorrer às vagas remanescentes.
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Prouni: prazo para concorrer a 471 mil bolsas termina nesta sexta
O processo é totalmente online e gratuito, feito diretamente no Portal Acesso Único. É fundamental que os interessados acompanhem as convocações diretamente com as faculdades escolhidas, pois cada uma possui seu próprio calendário para a entrega de documentos após a chamada da lista de espera.
Onde encontrar as vagas no DF
As vagas disponíveis para a lista de espera variam por instituição e curso. Para consultar quais faculdades do Distrito Federal têm bolsas remanescentes nesta etapa, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e verificar a disponibilidade no momento da manifestação de interesse.
Como manifestar interesse na lista de espera
Para entrar na lista de espera e concorrer a uma das bolsas remanescentes, o candidato precisa seguir um passo a passo simples. O procedimento é rápido e deve ser feito dentro do prazo.
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Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
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Faça o login com sua conta Gov.br, a mesma utilizada na inscrição inicial.
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Na página de resultados, clique no botão para “Manifestar interesse na Lista de Espera”.
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Após a confirmação, acompanhe as convocações diretamente no site da faculdade para a qual você manifestou interesse e fique atento ao cronograma oficial.
Fique atento às próximas datas
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Resultado da lista de espera: 1º de setembro
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Comprovação de documentos na instituição: 1º a 14 de setembro
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.