Prazo para lista de espera do ProUni 2026 em Brasília termina nesta quinta (27/8)

Correio Braziliense

O Portal Único de Acesso é a plataforma para manifestar interesse na lista de espera do ProUni, como ilustrado no smartphone e computador - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil )

O prazo para garantir uma bolsa de estudos pelo ProUni 2026/2 está terminando. Candidatos têm somente até as 23h59 desta quinta-feira (27/8) para manifestar interesse na lista de espera do programa do Ministério da Educação (MEC). Esta é a última chance para estudantes que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou foram reprovados por não formação de turma concorrerem a vagas em instituições privadas de ensino superior no Distrito Federal.

Essa etapa funciona como uma segunda chance para preencher as bolsas que não foram ocupadas. Os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e confirmar o interesse para que seus nomes sejam considerados pelas faculdades. A manifestação de interesse não garante a bolsa, mas posiciona o candidato para concorrer às vagas remanescentes.

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O processo é totalmente online e gratuito, feito diretamente no Portal Acesso Único. É fundamental que os interessados acompanhem as convocações diretamente com as faculdades escolhidas, pois cada uma possui seu próprio calendário para a entrega de documentos após a chamada da lista de espera.

Onde encontrar as vagas no DF

As vagas disponíveis para a lista de espera variam por instituição e curso. Para consultar quais faculdades do Distrito Federal têm bolsas remanescentes nesta etapa, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e verificar a disponibilidade no momento da manifestação de interesse.

Como manifestar interesse na lista de espera

Para entrar na lista de espera e concorrer a uma das bolsas remanescentes, o candidato precisa seguir um passo a passo simples. O procedimento é rápido e deve ser feito dentro do prazo.

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Faça o login com sua conta Gov.br, a mesma utilizada na inscrição inicial. Na página de resultados, clique no botão para “Manifestar interesse na Lista de Espera”. Após a confirmação, acompanhe as convocações diretamente no site da faculdade para a qual você manifestou interesse e fique atento ao cronograma oficial.

Fique atento às próximas datas

Resultado da lista de espera: 1º de setembro

Comprovação de documentos na instituição: 1º a 14 de setembro

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.