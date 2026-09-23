Pé-de-Meia paga R$ 200 a quem fizer o Enem, mas dinheiro só cai em 2027

JP João Pedro de Lara Resende

O benefício tem três condições cumulativas - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Estudantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e comparecerem aos dois dias de prova do Enem receberão um bônus de R$ 200. O valor integra o chamado Incentivo-Enem, uma das quatro modalidades de repasse do programa. O depósito não ocorre logo após as provas: está previsto para o período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2027.

O benefício tem três condições cumulativas. É preciso estar inscrito no Pé-de-Meia, estar concluindo o ensino médio em 2026 e comparecer aos dois dias de prova do Enem, em 8 e 15 de novembro. Faltar a um dos dias elimina o direito ao valor, independentemente do histórico do estudante no programa ao longo do ano letivo. Quem está no 1º ou no 2º ano não tem direito ao bônus nesta edição, mesmo que faça o exame.

O pagamento ainda depende de uma última verificação: a confirmação, pelo Ministério da Educação (MEC), de que o estudante concluiu o ensino médio. Só depois dessa checagem o valor é liberado. O depósito cai na mesma conta usada para receber as outras parcelas do programa, sem necessidade de um novo cadastro. Na mesma janela de fevereiro entra também o Incentivo-Conclusão, de R$ 1.000, pago a quem for aprovado no ano letivo.

Beneficiários do Pé-de-Meia contam com uma segunda vantagem ligada ao Enem: a isenção integral da taxa de inscrição, que para os demais candidatos é de R$ 85. A gratuidade está prevista no edital de 2026.

O Pé-de-Meia paga quatro tipos de incentivo. O Incentivo-Matrícula é de R$ 200 por ano, mediante a confirmação da matrícula. O Incentivo-Frequência chega a R$ 1.800 por ano, em até nove parcelas mensais de R$ 200, para quem mantém ao menos 80% de presença. O Incentivo-Conclusão é de R$ 1.000 ao fim de cada ano letivo, mediante aprovação, valor que fica retido em poupança e só pode ser sacado após a conclusão dos três anos do ensino médio. E o Incentivo-Enem, de R$ 200 em parcela única.

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