Estudantes brasileiros vão representar o país na Olimpíada de Astronomia

Correio Braziliense

Alunos brasileiros selecionados para representar o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) - (crédito: Divulgação)

Cinco estudantes foram selecionados para representar o Brasil na 19ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), uma das mais prestigiadas competições do mundo. O evento ocorre entre 25 de setembro e 5 de outubro de 2026, em Hanói, capital do Vietnã.

A equipe brasileira é formada por Eyke Cardoso de Souza Torres, Jailson Henrique Godeiro Neto, Arthur Alencar Spuri, Biatriz Soares Silva e Isaac Victor de Araújo Santos. Eles garantiram a vaga após se destacarem em um rigoroso processo seletivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

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Como participar

Para disputar uma vaga nas olimpíadas internacionais, estudantes do ensino médio precisam de nota igual ou superior a 7 na prova da OBA do ano anterior. Alunos do 9º ano do ensino fundamental devem alcançar nota 9 ou mais.

Os classificados participam de três provas on-line com níveis de dificuldade progressivos. Na etapa seguinte, 45 estudantes são selecionados para treinamentos intensivos e avaliações presenciais.

Ao final do processo, são definidos os cinco jovens que representarão o Brasil na IOAA, os cinco para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) e cinco suplentes.

Sobre a IOAA

A competição reúne equipes de até cinco estudantes e dois líderes de cada país. Os jovens enfrentam provas teóricas, desafios observacionais e testes de análise de dados astronômicos, que exigem domínio de conceitos avançados de astrofísica.

Além das provas, a olimpíada promove a integração entre estudantes de diferentes culturas. O evento estimula o intercâmbio de conhecimentos e a cooperação científica, contribuindo para a formação de futuros pesquisadores.

Organização da OBA

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). A olimpíada conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O evento também recebe suporte dos Deputados Federais Tabata Amaral, Vitor Lippi e Ismael Alexandrino, e do Senador astronauta Marcos Pontes. Outros parceiros incluem o Centro Universitário Facens, BTG Pactual, Bizu Space e a Força Aérea Brasileira. Os canais “Manual do Mundo” e “AstroBioFísica” atuam como embaixadores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.