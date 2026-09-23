Estudante de 14 anos sofre ataques de canivete perto de escola no DF

Correio Braziliense

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência - (crédito: Vinicius de Melo/Agência Brasilia )

Por José Ghesti*

Uma estudante de 14 anos sofreu ataques de canivete, próximo ao CEF 5 de Sobradinho, DF, na terça-feira (22/9). Os ferimentos causados à vítima não foram graves, sendo apenas um corte superficial na região das costas, avaliados pela Polícia Militar, que foi acionada para atender à ocorrência.

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Segundo relatos de outros estudantes, a vítima estava a caminho da parada de ônibus, quando um grupo de garotas a cercou e iniciaram as agressões. Segundo a vítima, o ataque foi proferido por outra estudante que também está matriculada na mesma escola, em turno contrário ao dela. A suposta autora ainda não foi localizada.

A Secretaria de Educação informou que a unidade escolar e a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho tomaram as medidas cabíveis. A Polícia Militar encaminhou o caso ao 13º DP, em Sobradinho. O Conselho Tutelar será acionado em relação ao caso.

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Segundo relatos dos membros da comunidade escolar, as agressões têm sido recorrentes na região. A unidade escolar conta com o apoio do Batalhão Escolar para o monitoramento da entrada e saída dos estudantes.

Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia