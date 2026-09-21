Homem invade casa com faca em mãos e família se esconde no quarto

Segundo relatos ouvidos pela PMDF, o homem teria invadido a casa - (crédito: Caio Gomez)

Quatro pessoas se trancaram em um quarto da própria residência após um homem desconhecido invadir o imóvel com uma faca e ameaçar a família. O caso aconteceu no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, localizado na região administrativa de Planaltina, na noite de domingo (20/9).

Aflitas com a possibilidade de serem agredidas pelo suspeito, as vítimas acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, as equipes se deslocaram até a residência, na Rua Delegado Tadeu, onde encontraram a família trancada dentro do cômodo. As vítimas relataram que estavam se escondendo de um homem armado com uma faca.

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Os agentes realizaram buscas no imóvel e nas proximidades, mas não localizaram o suspeito, uma vez que ele já havia deixado o local.

Apesar da assistência prestada pela PMDF, os denunciantes preferiram não registrar a ocorrência em uma delegacia da Polícia Civil.