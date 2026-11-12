Projeto une dança e psicologia com adolescentes de escola pública no Itapoã

Correio Braziliense

O coletivo foi criado em 2016 pelas psicólogas e arte-educadoras Thaís Germano e Clara Costa e desenvolve ações de escuta do corpo e estudos do movimento a partir da dança - (crédito: Divulgação/Elise Milani)

Há quase três meses, alunos do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, no Itapoã, trocam parte da rotina de sala de aula por oficinas de movimento, percepção emocional e expressão pelo corpo. Na próxima quarta-feira (18/11), o grupo se reúne pela última vez e faz uma apresentação coletiva, que encerra a segunda edição do projeto CorpoConsciente – Meu Corpo, Nossa Dança.

Iniciadas em 26 de agosto, as 12 oficinas unem psicologia e arte para promover inclusão social e cultura de paz na comunidade escolar. Todas as vagas foram preenchidas. O projeto era aberto a adolescentes de 14 a 18 anos, mas o público foi composto majoritariamente por estudantes de 12 e 13 anos.

A condução é das psicólogas e arte-educadoras Thaís Germano, Clara Costa e Ívina Paiva, do Coletivo CorpoConsciente. O trabalho passa por pesquisa corporal, dança e expressividade, com foco no fortalecimento da identidade, no desenvolvimento de habilidades e no acolhimento das vulnerabilidades de cada participante. Segundo o coletivo, a primeira edição, realizada em 2023, criou um espaço seguro para a expressão das emoções e contribuiu para o desempenho escolar, o convívio social e a resolução de conflitos.

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"A ideia do Coletivo CorpoConsciente é transformar cada pessoa que vive o processo em um multiplicador deste trabalho. De levar para a sua própria vida uma forma de contato com o próprio corpo", explica Clara.

A multiplicação também está na estrutura da oficina. Nesta edição, o projeto conta com monitores selecionados entre os participantes da primeira, por disponibilidade e interesse. Para Thaís, a presença deles ajuda a criar vínculo. "As idades e realidades próximas, certamente ajudarão no encantamento e intermediação. A perspectiva comum entre eles será muito inspiradora", diz.

Ívina, que já atuou como psicóloga na escola, percebe um público diferente do de 2023. "Em 2023, pegamos um contexto recente de pós-pandemia. E, agora, vemos uma adolescência diferente, conectada com outras coisas. Minha expectativa é que esses jovens aprendam ou aprimorem a capacidade de comunicar, de entrar em contato consigo mesmos", afirma.

A apresentação de encerramento será filmada e disponibilizada no canal do Coletivo CorpoConsciente no YouTube, para divulgar e manter registrado o projeto.

O coletivo foi criado em 2016 pelas psicólogas e arte-educadoras Thaís Germano e Clara Costa e desenvolve ações de escuta do corpo e estudos do movimento a partir da dança. A proposta é um trabalho terapêutico, artístico e expressivo diante de mal-estares contemporâneos, como estresse, ansiedade e depressão.

Para acompanhar o Coletivo basta seguir o instagram @coletivocorpoconsciente.