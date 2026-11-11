Milei se emociona na despedida do papa Leão XIV na Argentina

Leão XIV chegou à Argentina no domingo (8/11) e cumpriu uma agenda de encontros com autoridades, religiosos, jovens e representantes de diferentes setores da sociedade - (crédito: Getty Images)

O presidente da Argentina, Javier Milei, se emocionou e chegou às lágrimas nesta quarta-feira (11/11) ao se despedir do papa Leão XIV, no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. O pontífice encerrou uma visita de quatro dias ao país e embarcou rumo ao Peru, última etapa de sua viagem apostólica pela América do Sul.

Milei acompanhou Leão XIV até a escada do avião e segurou as mãos do papa durante o último cumprimento. “Obrigado por isso. Esta é a sua casa; esperamos por você. Obrigado”, disse o presidente, com os olhos marejados.

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Após quatro dias de encontros e celebrações, o #Papa parte de Buenos Aires com destino ao Peru, país onde viveu durante muitos anos como missionário e bispo A despedida na #Argentina foi marcada pela saudação emocionada do presidente Javier Milei https://t.co/X72VYWZyt5 https://t.co/FvGkjL2y3E — Vatican News (@vaticannews_pt) November 11, 2026

A emoção do presidente chamou a atenção durante a despedida, que marcou o fim da passagem do papa pela Argentina. Até o momento, Milei não explicou publicamente o motivo das lágrimas.

Visita do papa à Argentina

Leão XIV chegou à Argentina no domingo (8/11) e cumpriu uma agenda de encontros com autoridades, religiosos, jovens e representantes de diferentes setores da sociedade. O pontífice também celebrou missas em Buenos Aires, Córdoba e Luján.

A visita teve um significado especial por ocorrer no país natal de seu antecessor, o papa Francisco, que nasceu em Buenos Aires e morreu em abril de 2025. Na despedida, Leão XIV agradeceu pela recepção e destacou o vínculo da Argentina com o antigo pontífice.

“Queridos irmãos e irmãs: dou graças a Deus pelo que vivi na minha visita a este país, berço do nosso querido Papa Francisco. Obrigado por terem me recebido com tanto carinho; senti-me em casa. Hasta siempre mi querida Argentina!”, declarou.

Peru é última etapa da viagem

Após deixar a Argentina, Leão XIV seguiu para o Peru, onde permanecerá até a próxima segunda-feira (16/11). O pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa. A viagem começou em 6 de novembro, pelo Uruguai, e inclui três países sul-americanos.

O Peru tem um significado especial para o papa. Antes de assumir o pontificado, ele viveu por muitos anos no país como missionário agostiniano e também foi bispo de Chiclayo. A visita marca, portanto, o retorno a uma região importante de sua trajetória religiosa.

A agenda inclui encontros com autoridades, celebrações religiosas e visitas a comunidades locais. Leão XIV deverá retornar a Roma em 17 de novembro. O Brasil não faz parte do roteiro desta viagem apostólica pela América do Sul.