Manejo de plantas daninhas na soja salva até R$ 134 bilhões no Brasil

O controle adequado de plantas daninhas na cultura da soja preserva R$ 63,2 bilhões por safra no Centro-Oeste. O dado integra um estudo inédito da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que calculou pela primeira vez os prejuízos evitados pelo manejo integrado nas regiões brasileiras.
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Em todo o país, as perdas potenciais simuladas somam R$ 134,8 bilhões a cada ciclo quando não há combate à vegetação invasora. A pesquisa analisou nove espécies de ervas que competem com a lavoura por água, luz e nutrientes, provocando queda média de 46% na produtividade.
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O Brasil paga caro para ser líder na soja
Impacto financeiro por região
As perdas evitadas acompanham as principais áreas agrícolas do território nacional:
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Centro-Oeste: R$ 63,2 bilhões;
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Sul: R$ 36,5 bilhões;
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Nordeste: R$ 14,2 bilhões;
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Sudeste: R$ 12,2 bilhões;
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Norte: R$ 8,7 bilhões.
A interferência das espécies daninhas ocorre de forma isolada ou em conjunto. O controle ganha peso nos primeiros 40 dias após a emergência da soja, período no qual a vegetação invasora concorre diretamente com a cultura.
"Os resultados mostram que o manejo de daninhas tem um papel fundamental na proteção e na redução de perdas econômicas da produção da soja. Quando olhamos para as diferenças regionais, fica evidente como a dimensão desse impacto acompanha as áreas agrícolas do Brasil. Investir em controle integrado com tecnologias é uma forma de preservar a produtividade no campo e contribuir para a geração de renda e para a economia do país", afirma a gerente de Assuntos Econômicos da CropLife Brasil, Maria Xavier.
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Preservação das exportações
A proteção da lavoura sustenta a receita obtida nas vendas externas. Sem as práticas de controle, o valor total exportado de soja cairia de US$ 44,2 bilhões para US$ 26,6 bilhões por safra, corte equivalente a US$ 17,6 bilhões ou 40% do faturamento.
Com base em dados do Comércio Exterior (Comex), o levantamento indica Mato Grosso na liderança do volume exportado associado aos ganhos do manejo, registrando 32,1 milhões de toneladas.
Metodologia da pesquisa
A pesquisa "Impactos da ocorrência de pragas, doenças e plantas daninhas na produtividade de culturas agrícolas no Brasil – Cultura da Soja", conduzida em cooperação técnica com a CropLife Brasil, envolveu especialistas de Fitopatologia, Entomologia e Herbologia.
O trabalho aplicou 10 mil simulações por estado para avaliar três cenários: ausência de controle, controle parcial e controle ótimo. No quadro parcial, os danos diminuem em 40%, enquanto o manejo ótimo reduz as perdas em 80%.
Sob esses parâmetros, a quebra média estimada em relação à produção potencial encolhe de 121,3 milhões de toneladas na ausência total de controle para 72,8 milhões no índice parcial e 24,3 milhões no patamar ótimo.
Formalizada em setembro de 2025, a parceria entre a UFV e a CropLife Brasil prevê novas análises sobre diferentes culturas de importância para a agricultura brasileira.
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