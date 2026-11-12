Professores de creches parceiras do GDF cancelam greve após início dos pagamentos

Correio Braziliense

Professores de creches do GDF anunciam greve para sexta-feira (13) - (crédito: Divulgação Sinproep)

A greve dos professores das creches parceiras do Governo do Distrito Federal (GDF), prevista para começar nesta sexta-feira (13), foi cancelada após o início dos pagamentos dos salários referentes a outubro. Segundo confirmou a assessoria de comunicação do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares do DF (Sinproep-DF) ao Correio. A paralisação havia sido aprovada em assembleia do Sinproep-DF, realizada na noite de quarta-feira (11).

Os profissionais reivindicavam o pagamento dos salários referentes a outubro, cujo prazo legal terminou em 7 de novembro. Segundo o sindicato, os atrasos estavam relacionados à falta de repasses financeiros do GDF às instituições parceiras.

Com o início da regularização dos pagamentos, a paralisação foi suspensa, e o atendimento às crianças nas creches deve seguir normalmente.