Itália vence França de virada e assume liderança na Liga das Nações

Pio Esposito foi o grande destaque da vitória italiana no San Siro - (crédito: Foto: Divulgação)

A Itália teve uma grande atuação no San Siro, em Milão, e venceu a França por 3 x 1, de virada, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A da Liga das Nações. Olise abriu o placar para os visitantes após uma saída de bola errada do goleiro Donnarumma, mas os italianos buscaram a vitória com dois gols de Pio Esposito, sendo um deles de pênalti, e Frattesi.

Dessa maneira, o técnico Zinedine Zidane teve sua primeira derrota no comando da seleção francesa. Já a Itália, comandada por Roberto Mancini, assumiu a liderança do Grupo A da Liga das Nações. As seleções estão empatadas com 10 pontos, mas os italianos levam a vantagem no confronto direto e dependem apenas de si para confirmar a classificação em primeiro lugar.

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A Bélgica, com nove pontos, é a terceira colocada, enquanto a Turquia, já eliminada e rebaixada, perdeu todas as partidas e está na lanterna da chave. Na próxima rodada, a Itália visita os belgas em Bruxelas, enquanto os franceses recebem os turcos na 6ª e última rodada da fase de grupos.