Junio Silva

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão, respectivamente, R$ 8 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Prêmio Palavra-Mestra divulgou, nesta segunda-feira (16/11), os nomes dos finalistas da primeira edição. O concurso visa o reconhecimento de professores da educação básica das redes pública e privada, em exercício ou aposentados, que concorrem a R$ 42 mil em prêmios distribuídos entre as categorias poesia, conto e projeto literário-pedagógico.

Entre as mais de 180 inscrições feitas, 46 profissionais foram selecionados pela comissão de jurados. Professores da rede república — responsável por 92,3% das inscrições — compõem a maioria dos finalistas, que também incluem as redes públicas distritais e federais. Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga são as zonas administrativas do Distrito Federal que mais reuniram finalistas.

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De acordo com o coordenador-geral do prêmio, o jornalista e escritor Marcos Linhares, a avaliação dos jurados resultou na escolha de 18 contos, 15 poesias e 13 projetos literário-pedagógicos para a premiação, que ocorre no dia 11 de dezembro, em local a ser divulgado.

“Estamos muito felizes com os trabalhos selecionados e com a participação que conseguimos alcançar em um período particularmente difícil para mobilizar os professores”, declara sobre as inscrições que aconteceram durante o período eleitoral.

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Os três primeiros colocados de cada categoria receberão, respectivamente, R$ 8 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil. Os trabalhos selecionados também farão parte de uma antologia literária, com publicação nos formatos impresso e digital.

A comissão responsável por julgar os trabalhos apresentados é formada por integrantes de júris de outras premiações já consagradas como o Jabuti, o Oceanos e o Pallas. Escritores-professores, críticos literários, e acadêmicos de Letras, Literatura e Linguística participaram das avaliações.

O Prêmio Palavra-Mestra é uma iniciativa do Instituto Voar Cultural e conta com recursos do Ministério da Cultura, além do apoio do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep-DF).

A lista dos finalistas está disponível no link.