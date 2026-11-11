EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Escola Montessori promove primeira feira de tecnologia com tema espacial

Evento reúne trabalhos de crianças e adolescentes do Jardim I ao 9º ano, com experiências sobre ciência, espaço e exploração espacial

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Correio Braziliense
postado em 11/11/2026 13:43
Para preparar os projetos, os alunos pesquisaram temas relacionados ao universo e desenvolveram experiências para apresentar o que descobriram. - (crédito: Magnific )
Para preparar os projetos, os alunos pesquisaram temas relacionados ao universo e desenvolveram experiências para apresentar o que descobriram. - (crédito: Magnific )

Como a tecnologia ajuda a desvendar os mistérios do universo? Essa é a pergunta que vai orientar os projetos apresentados por alunos da Escola Montessori neste sábado (14/11), durante a primeira Feira de Tecnologias da instituição. A programação, das 9h às 12h, reúne trabalhos de estudantes do Jardim I ao 9º ano sobre o espaço e as ferramentas usadas para explorá-lo.

Para preparar os projetos, os alunos pesquisaram temas relacionados ao universo e desenvolveram experiências para apresentar o que descobriram. A feira será uma oportunidade para conhecer os resultados desse trabalho e entender como crianças e adolescentes abordam assuntos como ciência e exploração espacial.

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Além de desenvolver os projetos, os estudantes serão responsáveis por explicar as pesquisas e apresentar suas descobertas aos visitantes. A proposta é que eles não apenas reproduzam informações, mas participem da construção do conhecimento e consigam compartilhar o que aprenderam.

A atividade segue a metodologia Montessori, que valoriza a autonomia dos alunos e a participação no próprio processo de aprendizagem. As apresentações também permitem que as famílias conheçam de perto os trabalhos desenvolvidos pelas diferentes turmas.

Serviço

  • Evento: 1ª Feira de Tecnologias Montessori

  • Tema: Universo e Tecnologia

  • Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

  • Horário: Das 9h às 12h

  • Local: Escola Montessori

  • Participantes: Alunos do Jardim I ao 9º ano

 

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