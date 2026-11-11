Correio Braziliense

Para preparar os projetos, os alunos pesquisaram temas relacionados ao universo e desenvolveram experiências para apresentar o que descobriram. - (crédito: Magnific )

Como a tecnologia ajuda a desvendar os mistérios do universo? Essa é a pergunta que vai orientar os projetos apresentados por alunos da Escola Montessori neste sábado (14/11), durante a primeira Feira de Tecnologias da instituição. A programação, das 9h às 12h, reúne trabalhos de estudantes do Jardim I ao 9º ano sobre o espaço e as ferramentas usadas para explorá-lo.

Para preparar os projetos, os alunos pesquisaram temas relacionados ao universo e desenvolveram experiências para apresentar o que descobriram. A feira será uma oportunidade para conhecer os resultados desse trabalho e entender como crianças e adolescentes abordam assuntos como ciência e exploração espacial.

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Além de desenvolver os projetos, os estudantes serão responsáveis por explicar as pesquisas e apresentar suas descobertas aos visitantes. A proposta é que eles não apenas reproduzam informações, mas participem da construção do conhecimento e consigam compartilhar o que aprenderam.

A atividade segue a metodologia Montessori, que valoriza a autonomia dos alunos e a participação no próprio processo de aprendizagem. As apresentações também permitem que as famílias conheçam de perto os trabalhos desenvolvidos pelas diferentes turmas.

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