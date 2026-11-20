Correio Braziliense

Pedagoga, Eliane integrava a carreira do magistério desde 3 de agosto de 2020, quando tomou posse como servidora efetiva - (crédito: Reprodução/Sinpro-DF)

O Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) comunicou, nesta sexta-feira (20/11), o falecimento da professora Eliane Maria de Souza, nascida em 28 de julho de 1980. Em nota de pesar, a entidade lamentou a perda e prestou solidariedade à família, aos amigos e à comunidade escolar.



Pedagoga, Eliane integrava a carreira do magistério desde 3 de agosto de 2020, quando tomou posse como servidora efetiva. Segundo o sindicato, a última lotação dela foi o CEF 403 de Santa Maria, em que se dedicou à educação e ao compromisso com estudantes e com a comunidade escolar.

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Sindicalizada e militante, Eliane, de acordo com o Sinpro-DF, "compreendia que a escola pública se constrói também na luta coletiva". A entidade informou que ela esteve ao lado dos colegas na defesa da educação, dos direitos da categoria e de condições dignas de trabalho. Na nota, o sindicato encerrou a homenagem com a frase: "Eliane Maria de Souza, presente!".