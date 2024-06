USP oferece curso de educação financeira

CB Correio Braziliense

Serão disponibilizados quatro módulos para orientar participantes como organizar suas finanças. - (crédito: Cecília Bastos/USP Imagens .)

A terceira edição da Jornada Soft 2024 — Trilha de Aprendizagem: Inteligência Financeira ocorrerá entre 10 e 31 de julho, às 21h. É um curso on-line e gratuito de educação financeira que tem como objetivo ajudar os participantes a gerenciar suas finanças pessoais e desenvolver habilidades relacionadas ao tema. O curso reúne webinários ao vivo e gravados, desafios práticos, plantão de dúvidas, encontros individuais, entre outras atividades. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário.

O curso é uma iniciativa de alunos da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP que fazem parte do Serviço de Orientação Financeira (SOF), com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). É aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver competências financeiras e vai trazer conhecimentos sobre o mundo das finanças, possibilitando aos inscritos deixarem seus orçamentos em dia e tomarem as melhores decisões de investimentos e para evitar ou solucionar endividamentos. O programa conta com quatro módulos: competência financeira, planejamento financeiro, investimentos estratégicos e gestão de dívidas e crédito. Ao final, será entregue certificado de conclusão.

O SOF é um projeto de extensão universitária supervisionado por professores da FEA e tem garantia de sigilo. Entre os serviços oferecidos, estão: orientação financeira a famílias e indivíduos que necessitem superar situações econômico-financeiras difíceis, realizar um planejamento orçamentário ou planejar a aquisição de um bem, como um imóvel ou um carro. Os orientadores financeiros também estão aptos a ajudar em assuntos como planejamento para aquisição de bens duráveis e imóveis; planejamento do orçamento doméstico e patrimonial; poupança e investimento para diversas finalidades; investimento em previdência privada e aposentadoria; quitação de dívidas; além de seguros.

Para mais informações, mande as dúvidas para o e-mail: sof@usp.br.