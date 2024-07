Programa Inova Talentos abre 161 vagas para bolsas de pesquisa

ME Maria Eduarda Lavocat*

Pesquisadora do programa Inova Talentos - (crédito: Michelle Fioravanti/CN)

O programa Inova Talentos possui 161 vagas em aberto no mês de julho, com bolsas de até R$ 8,4 mil para pesquisadores. O inova talentos é uma realização do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e permite que profissionais de diversas áreas e níveis de formação trabalhem em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na indústria. As oportunidades são voltadas para técnicos, graduados, mestres e doutores. Os prazos para candidatura e o link para inscrição estão disponíveis no site do Inova Talentos.

Neste mês as oportunidades incluem áreas como administração, marketing, publicidade, química, engenharias, mecânica, ciência da computação, matemática, contabilidade, economia, gestão empresarial, farmácia, biologia, biomedicina, estatística, física, psicologia, entre outras. Estão disponíveis vagas nos modelos híbrido, remoto e presencial no Acre, na Bahia, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e em Sergipe

O Programa Inova Talentos, do IEL, ajuda empresas a atrair profissionais qualificados para implementar projetos que demandam novos conhecimentos e habilidades. Utilizando um modelo exclusivo de contratação, diferente de CLT, terceirização ou estágio, o IEL colabora na definição do escopo do projeto e na obtenção de aprovação junto a parceiros como CNPq, FAPESC ou IPT. A parceria possibilita o desenvolvimento do projeto com o apoio de talentos capacitados, contando com a assessoria do IEL em recrutamento, seleção, desenvolvimento e integração desses profissionais na empresa.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá