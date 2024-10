JG Júlia Giusti*

Instituto abre processo seletivo para bolsas de estudo nos EUA - (crédito: Renata Mendes/Instituto Semeia)

O Instituto Semeia, em parceria com a Colorado State University (CSU), está com processo seletivo aberto com duas bolsas de estudos para o Seminario Internacional sobre el Manejo de Áreas Protegidas 2025, que ocorrerá de 13 de julho a 6 de agosto de 2025 em Fort Collins, Colorado, nos Estados Unidos.

Com o objetivo de transformar os parques e unidades de conservação para brasileiras e brasileiros, o curso será ofertado em espanhol e tem formato híbrido, é composto por 5 sessões virtuais, em datas a serem definidas, e 25 dias presenciais. O público-alvo são pessoas que atuem diretamente na agenda de parques ou unidades de conservação no Brasil, preferencialmente no setor público ou terceiro setor, com foco em uso público, visitação e turismo de natureza.

A bolsa de estudos Semeia oferece às pessoas selecionadas bolsa no valor exato da inscrição no curso, no total de 9.495 dólares, que será pago pelo Semeia diretamente à Colorado State University. Estão incluídos na taxa material didático, hospedagem, alimentação, transporte terrestre para as atividades, seguro de acidentes pessoais durante o período do curso.



Para se candidatar à bolsa, é preciso preencher o formulário de inscrição pelo site https://bit.ly/formscsu até o dia 3 de novembro de 2024, às 23h59. Para mais informações, acesse o site: https://shre.ink/gCiA.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues