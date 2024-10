Fundação Itaú inaugura escola on-line gratuita; confira as oportunidades

VR Victor Rogério*

A Fundação Itaú lançou uma plataforma de formação on-line que oferece cursos nas áreas da arte, cultura e educação. Ao total são ofertados 122 cursos gratuitos que podem ser acessados de qualquer lugar. O site da instituição com os conteúdos formativos pode ser acessado pelo site: https://shre.ink/ghDD

Segundo a instituição, a expectativa é lançar mais três mestrados e um doutorado até o fim do ano. Um dos mestrados será em “Formação de formadores com foco em anos finais do ensino fundamental”, ministrado em parceria com a PUC-SP; “Administração e controladoria com foco em gestão cultural”, juntamente com a Universidade Federal do Ceará (UFC); e “Avaliação de políticas e impacto social”, também em conjunto com a UFC. O doutorado profissional será em “Ênfase em cultura e educação”, junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Todos terão o início do processo seletivo ainda neste ano. Além disso, a plataforma também ofertará cursos de apoio para professores voltados para a saúde emocional.

De acordo com Eduardo Saron, a iniciativa tem como missão ampliar o acesso à educação. “O lançamento da Escola Fundação Itaú reafirma nosso compromisso com a ideia de que educação e cultura são pilares essenciais para ampliar a participação social, estimular a inclusão e ampliar a pluralidade”, afirma o presidente da Fundação.

