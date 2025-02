RP Raphaela Peixoto

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou o resultado provisório no teste de aptidão física, referente ao concurso público para a formação de cadastro reserva para os cargos de analista judiciário. A relação provisória dos candidatos foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (25/2).

Segundo o edital, os candidatos que forem considerados inaptos e desistentes no teste em barra fixa/teste estático de barra e no teste de flexão abdominal poderão ter acesso à gravação em vídeo dos referidos testes entre os dias 26 e 27 de fevereiro.

Neste mesmo período os candidatos também poderão ter acesso ao espelho de avaliação do teste de aptidão física e interpor recurso contra o resultado provisório nesta etapa por meio do site do Cebraspe, banca orgnanizadora do certame.

A candidata grávida deverá enviar, via upload, por meio do site oficial do concurso uma imagem legível do novo laudo médico no qual deverá constar expressamente a data de realização do parto ou do fim do período gestacional (no caso de aborto). O prazo para o envio será entre os dia 26 de fevereiro e 26 de novembro.

A previsão é que seja publicado em 14 de março, o edital de resultado final no teste de aptidão física, bem como a convocação para as etapas comprobatórias os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou às vagas para cotas raciais.

O certame formará cadastro reserva para os cargos de analista judiciário para áreas administrativa, judiciária e de apoio especializado, cujo salário é de R$ 12.455,30. De acordo com o edital, haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (5% das vagas). Além de cotas raciais, sendo 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.