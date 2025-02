Oito em cada 10 brasileiros sentiram que estavam ficando para trás na carreira, aponta pesquisa

FN Fabio Nakashima*

O levantamento foi realizado no dia 14 de fevereiro de 2025 com 500 brasileiros de todas as regiões do país, incluindo homens e mulheres a partir dos 18 anos e de diversas classes sociais - (crédito: Christin Hume/Unsplash)

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e dinâmico, a atualização profissional se tornou essencial para quem deseja se manter relevante. De acordo com uma pesquisa realizada pela DataCamp, plataforma especializada em cursos de dados e inteligência artificial, oito em cada 10 brasileiros tiveram a sensação de estarem ficando para trás em suas carreiras.

Para enfrentar esse desafio, os profissionais do país têm recorrido a diferentes formas de aprendizado. A realização de cursos curtos foi apontada como a estratégia mais popular, escolhida por 61% dos entrevistados. Logo em seguida, com 60%, está o consumo de vídeos educativos na internet. A leitura de artigos e publicações acadêmicas, bem como o acompanhamento de redes sociais de especialistas, aparecem empatadas com 49% das respostas.

Martijn Theuwissen, CEO da DataCamp, destaca a importância de combinar diferentes fontes de aprendizado para se manter atualizado. "Os cursos são fundamentais, pois proporcionam conhecimento estruturado e certificações importantes para o currículo. Mas é essencial complementar essa experiência acompanhando tendências, notícias e até conteúdos de redes sociais", afirma.

Além dos métodos escolhidos, a pesquisa revelou que muitos brasileiros estão engajados na busca por qualificação contínua. Cerca de 33% dos entrevistados fizeram cursos ou certificações nos últimos três meses, enquanto 25% buscaram especializações no último ano e 21% nos últimos seis meses. Apenas 22% afirmaram não ter investido em atualizações profissionais nos últimos 12 meses ou nunca terem feito cursos.

O executivo da DataCamp também destacou a relevância da inteligência artificial nesse cenário. Segundo ele, a tecnologia está transformando o mercado de trabalho e criando novas oportunidades para aqueles que buscam se adaptar. "O essencial agora é aprender a usar a IA a seu favor. Investir em cursos na área pode fazer toda a diferença", conclui.