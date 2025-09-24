Alunos do ensino profissionalizante representam o DF no Competições Senac

AM Artur Maldaner*

"Me sinto preparado para enfrentar qualquer dificuldade no trabalho", comenta Ricardo sobre a competição - (crédito: RAPCARMONA/Senac/Divulgação)

Selecionados por excelência acadêmica, três alunos de ensino profissionalizante representaram o Distrito Federal nas Competições Senac 2025, que ocorreram na última semana no espaço de convenções Riocentro, na capital carioca. O evento recebeu 110 estudantes de todo o país, que disputaram em 10 modalidades de atuação — como culinária, floricultura e cabeleireiro — dentre estes, os jovens brasilienses Vitor Medeiros, 17 anos, Ricardo dos Santos, 19, e Gabriel Almeida, 19, foram escolhidos para a disputa.

O representante do DF na área de Tecnologia da Informação (TI), em desenvolvimento de sistemas, foi Ricardo Evangelista dos Santos, condecorado como “competidor destaque” na disputa. Durante os dias do evento, os participantes de TI tiveram que construir do zero um sistema de gerenciamento de eventos, desde a interface, controle de ingressos e público, até sistema para organizadores de shows.

O jovem do Distrito Federal enfrentou problemas técnicos durante a disputa, de falhas no sistema operacional até o mau funcionamento do computador. Apesar das dificuldades, ele conseguiu entregar o produto funcionando, e foi reconhecido pelos avaliadores do programa. “As dificuldades que enfrentei nas provas me ensinaram muito. Agora me sinto preparado para enfrentar qualquer dificuldade no ambiente de trabalho”, conta o estudante.

Santos se formou no mês passado como técnico em desenvolvimento de sistemas, no Senac Jessé Freire, na Asa Sul. Foi selecionado para representar Brasília nas Competições Senac após vencer a etapa regional de TI, e como os outros competidores do país, passou por um treinamento de caráter competitivo, onde desenvolveu habilidades emocionais, de oratória, e técnicas da área de competição. “Sem dúvidas, ter participado das competições foi essencial para minha formação como profissional. Me sinto muito mais preparado para o mercado de trabalho”, afirma.

Sabor de sucesso profissional

Na ocupação da culinária, o DF foi representado por Vitor Bernardes de Medeiros, estudante do programa técnico no ensino médio. O jovem mora no Goiás, em Valparaíso, e concilia a educação básica pública com a técnica no Senac, ambas na Asa Sul. A família de Vitor possui uma cafeteria no Plano Piloto, chamada Cantinho do Café, na estação de metrô da 108 Sul. “Desde que me entendo por gente eu estava na cozinha, acompanhando minha mãe. Então, quando surgiu uma oportunidade na área eu agarrei”, lembra.

Vitor (17): "Desde que me entendo por gente eu estava na cozinha" (foto: RAPCARMONA/Senac/Divulgação)

Medeiros, 17 anos, foi um dos 20 competidores de cozinha, onde trabalharam para entregar pratos de acordo com as propostas dos avaliadores. Os estudantes foram avaliados em organização da cozinha (denominado de mise en place), apresentação e método de preparo. “Está sendo grandioso participar aqui, no Rio de Janeiro. Cada dia que passa tenho uma experiência nova, até mesmo dentro da cozinha, entregar um bom prato no fim do dia é muito gratificante”, celebra o jovem, que sonha em trabalhar na alta gastronomia, nos melhores restaurantes do país.

Leia também: As Competições Senac 2025 começam no Rio de Janeiro

Destaque na saúde

Gabriel Almeida Ribeiro, aluno do curso técnico de enfermagem, disputou na ocupação de cuidados de saúde e apoio social, onde os competidores devem se mostrar aptos à tratar quadros hospitalares – como colostomia, insuficiência renal, asma e amputação — e cotidianos. "Na preparação para as provas, estudei à fundo técnicas, patologias e métodos de atendimento, que me tornaram mais equipado que o técnico de enfermagem comum", afirma.

Gabriel (19) : "" (foto: RAPCARMONA/Senac/Divulgação)

O jovem, que almeja integrar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), defende que a experiência competitiva será essencial para sua carreira em atendimento emergencial: "Os atores simularam muito bem os pacientes em atendimento, e junto com a pressão de estar sendo avaliado, acho que pude aproveitar bastante a experiência para treinar agira em pressão", conta.

Apesar de serem os melhores do Distrito Federal nas respectivas categorias, os estudantes não atingiram o pódio das competições, mas se aprimoraram como profissionais durante a preparação para as provas. “Nós falamos para eles: ‘não importa o resultado. Vocês já são diferenciados por estarem aqui, é o Brasil inteiro competindo’”, comenta a delegada da equipe na competição, Marileia Hillesheim, sobre os jovens, que passaram por treinamento competitivo durante 6 meses antes de viajarem.

Marileia reforça a importância educacional das Competições Senac, que auxiliam a aprimorar as práticas dos cursos técnicos, atuando como uma pesquisa de técnicas, conhecimentos e metodologias, que são absorvidas pelos Senac regionais. A delegada também ressalta o impacto do evento na empregabilidade dos participantes: “Quem participa das competições é absolvido no mercado de trabalho com muito mais facilidade, e realmente sai diferenciado do curso técnico”, afirma.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes