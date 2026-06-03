Escola de Governo do Senado oferece cursos gratuitos e com certificados

Correio Braziliense

Braz Felix - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

Por João Hermógenes*

O portal Saberes do Senado, ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), oferece dezenas de cursos gratuitos e abertos ao público em geral, focados em áreas como processo legislativo, gestão pública, direito, cidadania e desenvolvimento pessoal.

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Oferecidos de forma on-line e com formações de curta e média duração, os certificados emtitidos podem ser um diferencial para quem busca qualificação. Os conteúdos programáticos abordam fundamentos de legislações brasileiras, como processo legislativo, licitações, Lei Maria da Penha e o Estatuto da Igualdade Racial.

No catálogo, composto por mais de 35 cursos sem tutoria voltados a subsidiar estudantes, acadêmicos e demais interessados na aquisição de conhecimento nas áreas de doutrina política e política Contemporânea. O cadastro para os cursos pode ser realizado por meio do site http://saberes.senado.leg.br.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá