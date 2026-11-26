A Microsoft oferece treinamentos gratuitos, abertos a qualquer pessoa interessada em seus produtos, na plataforma Microsoft Learn, segundo as perguntas frequentes do site. O conteúdo é organizado em módulos e em trilhas de aprendizagem, que reúnem módulos por função, como desenvolvedor, arquiteto ou administrador de sistemas, ou por tecnologia, como o Power BI.
Não é preciso criar perfil para acessar o conteúdo, informa a Microsoft. Quem entra com uma conta pode salvar favoritos, acompanhar o progresso, acumular pontos e conquistas, participar de desafios e se inscrever em exames de certificação.
Selos, troféus e credenciais
Ao concluir um módulo, o aluno ganha um selo e, ao terminar uma trilha, um troféu. Os dois aparecem no perfil e podem ser compartilhados. As credenciais são diferentes: comprovam um conjunto de habilidades e são obtidas após aprovação em uma avaliação ou exame.
Há conteúdo em português do Brasil em trilhas de Azure, Power BI, SQL Server, .NET e Microsoft 365, entre outras, e módulos sem tradução aparecem em inglês, afirma a Microsoft. As trilhas de Dynamics, Power Apps e Power Automate constam em japonês, alemão, espanhol e francês. Para fazer os exercícios dos módulos, é preciso ter acesso a uma assinatura do Azure, com teste gratuito de 30 dias ou pagamento conforme o uso, segundo a empresa, que informa que os ambientes de teste gratuitos deixaram de existir.
Anote
- Onde: learn.microsoft.com/training/
browse;
- Custo: treinamento gratuito, segundo a Microsoft;
- Cadastro: não obrigatório para estudar; conta necessária para acompanhar progresso, acumular pontos e se inscrever em exames;
- Selos e troféus: por módulo e por trilha; credenciais exigem avaliação ou exame;
- Idiomas: português do Brasil em várias trilhas; módulos sem tradução aparecem em inglês;
- Atenção: exercícios dos módulos exigem assinatura do Azure;
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