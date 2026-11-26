Correio Braziliense

O conteúdo é organizado em módulos e em trilhas de aprendizagem, que reúnem módulos por função, como desenvolvedor, arquiteto ou administrador de sistemas, ou por tecnologia, como o Power BI - (crédito: Pau Barrena/AFP)

A Microsoft oferece treinamentos gratuitos, abertos a qualquer pessoa interessada em seus produtos, na plataforma Microsoft Learn, segundo as perguntas frequentes do site. O conteúdo é organizado em módulos e em trilhas de aprendizagem, que reúnem módulos por função, como desenvolvedor, arquiteto ou administrador de sistemas, ou por tecnologia, como o Power BI.

Não é preciso criar perfil para acessar o conteúdo, informa a Microsoft. Quem entra com uma conta pode salvar favoritos, acompanhar o progresso, acumular pontos e conquistas, participar de desafios e se inscrever em exames de certificação.

Selos, troféus e credenciais

Ao concluir um módulo, o aluno ganha um selo e, ao terminar uma trilha, um troféu. Os dois aparecem no perfil e podem ser compartilhados. As credenciais são diferentes: comprovam um conjunto de habilidades e são obtidas após aprovação em uma avaliação ou exame.

Há conteúdo em português do Brasil em trilhas de Azure, Power BI, SQL Server, .NET e Microsoft 365, entre outras, e módulos sem tradução aparecem em inglês, afirma a Microsoft. As trilhas de Dynamics, Power Apps e Power Automate constam em japonês, alemão, espanhol e francês. Para fazer os exercícios dos módulos, é preciso ter acesso a uma assinatura do Azure, com teste gratuito de 30 dias ou pagamento conforme o uso, segundo a empresa, que informa que os ambientes de teste gratuitos deixaram de existir.

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