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Os cursos tratam de inteligência artificial (IA), robótica, simulação em 3D e infraestrutura de redes e data centers e duram de 30 minutos a quatro horas - (crédito: Ralf - stock.adobe.com)

A NVIDIA oferece 22 cursos online gratuitos, no ritmo do aluno, de acordo com o catálogo de treinamento da empresa de outubro de 2026. Os cursos tratam de inteligência artificial (IA), robótica, simulação em 3D e infraestrutura de redes e data centers e duram de 30 minutos a quatro horas. Basta um computador com internet, informa a NVIDIA, que diz dar acesso a servidores com GPUs (placas gráficas) na nuvem para os exercícios.

Por onde começar

O catálogo descreve "AI for All: From Basics to Gen AI Practice", de quatro horas, como curso introdutório, tanto para quem está começando em IA quanto para profissionais experientes. Duram uma hora "Agentic AI Explained", introdução a agentes de IA, e "A Beginner's Guide to Autonomous Robots", introdução a robôs autônomos.

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O que mais tem

Dez dos 22 cursos são voltados a desenvolvedores. Além dos dois de uma hora, há um de segurança de agentes de IA, de quatro horas, e sete de Omniverse, plataforma da NVIDIA para criar aplicações e simulações em 3D, de OpenUSD, sigla de Universal Scene Description, tecnologia para descrever cenas em 3D, e de robótica, de 1,5 a duas horas. Os outros 12 são de infraestrutura: o "AI for All", oito de redes e três de software e ferramentas de infraestrutura.

Certificado e idioma

Segundo o catálogo, oito dos 22 cursos têm certificado, e todos são de redes. Nos outros 14, o catálogo não indica certificado: a coluna traz "N/A", ou seja, não se aplica.

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No catálogo, todos os 22 cursos aparecem em inglês, e um deles, o de segurança de agentes, também em chinês. No GitHub do Deep Learning Institute (DLI), braço de treinamento da NVIDIA, a empresa descreve um curso gratuito sobre agentes de IA com NemoClaw e OpenShell como disponível em português do Brasil, além de inglês e espanhol, no navegador e sem exigir GPU.

Como se inscrever

Os cursos para desenvolvedores estão no filtro "Free Courses" da página de treinamento da NVIDIA, e os de infraestrutura, no filtro de cursos gratuitos da NVIDIA Academy. É preciso criar uma conta NVIDIA e configurar um perfil de treinamento na primeira inscrição. Ao tratar de erros na criação da conta de desenvolvedor, a página de suporte do DLI afirma que é preciso ter mais de 18 anos. A empresa avisa que o conteúdo pode mudar e ser descontinuado a seu critério. Os cursos pagos começam em US$ 30.

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