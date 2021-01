Aulão gratuito às 19h dá dicas para o segundo dia do Enem impresso

E EuEstudante

(crédito: Tim Gouw/Unsplash)

Logo mais, nesta sexta-feira (22/1), a partir das 19h, o professor Gilberto Augusto, idealizador do Projeto Educação 4.0 que visa capacitar professores e melhorar o desempenho de alunos, fará uma revisão on-line com dicas para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

O treinamento educacional, marcado para às 19h, ensinará estratégias para fazer a prova, como controlar o tempo e a ansiedade, além de dicas com os principais conteúdos.

A live é totalmente gratuita e será transmitida pelo canal do YouTube do professor Gilberto Augusto. Gilberto é professor de química, licenciado pela Universidade de Brasília (UnB), e preparou um material exclusivo com dicas e conteúdos de revisão para quem participar de um grupo de WhatsApp. Para receber o conteúdo, entre no grupo por meio deste link.

Conheça o Enem

O exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é a porta de entrada para o ensino superior no país. O primeiro dia de prova ocorreu no último domingo (17/1) e contemplou 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; e a redação. Neste domingo (24/1), haverá a segunda etapa, com 90 questões de matemática e ciências da natureza.