Enem: prazo para se inscrever acaba nesta sexta (7/6)

YR Yasmin Rajab

As inscrições para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta sexta-feira (7/6). Os estudantes devem acessar a Página do Participante, no site do Inep, e preencher o formulário de inscrição.

A taxa custa R$ 85 e deverá ser paga por boleto, pix ou cartão de crédito até 12 de junho. Quem tem direito à isenção da taxa são participantes que estão no 3º ano do ensino médio de escolas públicas, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda e com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

O Enem 2024 será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. No segundo dia serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

Com a nota da prova, os participantes têm a chance de concorrer a vagas em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e instituições particulares, por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). Há também o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos.

Participantes do Pé-de-meia receberão R$ 200 para fazer a prova

O governo federal está dando um incentivo aos alunos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes do terceiro ano que participam do programa Pé-de-meia ganharão R$ 200 extra caso compareçam nos dois dias da prova. O dinheiro será depositado na conta-poupança onde o aluno recebe os demais valores do programa.

O Pé-de-meia é um programa sancionado pelo presidente Lula e serve como um incentivo à permanência dos alunos na escola, cujas famílias fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A medida determina que sejam depositados R$ 200 mensais para cada estudante participante durante 10 meses de cada ano do ensino médio. Para quem for aprovado ao final dos anos letivos, haverá um depósito de R$ 1.000, que será corrigido e só poderá ser retirado na conclusão do terceiro ano.

Ao final da educação básica, os alunos poderão receber o total de R$ 9,2 mil como incentivo. Como condicionalidade, é preciso, além da aprovação anual, ter pelo menos 80% de frequência nas aulas.