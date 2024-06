Enem 2024: Inscrições terminam nesta sexta (14/6); veja calendário

AG Aline Gouveia

O Enem 2024 será aplicado em 3 e 10 de novembro - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina nesta sexta-feira (14/6). Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante e logar com CPF e senha do portal do governo federal Gov.br.

A taxa de inscrição, que custa R$ 85, deve ser paga até 19 de junho. Ela pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

O Enem 2024 será aplicado em todo o país em 3 e 10 de novembro. Na primeira etapa da prova, com cinco horas e 30 minutos de duração, são avaliados os conhecimentos de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias.

No segundo dia do exame, de cinco horas de duração, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

O Ministério da Educação avalia a necessidade de adiar a prova no Rio Grande do Sul. O estado foi atingido por uma enchente histórica que deixou mais de 400 mil pessoas desalojadas, 806 feridas e causou 173 mortes.

"Isentamos a taxa, estamos acompanhando o percentual de alunos inscritos, ampliamos a inscrição até sexta-feira. Vamos avaliar se para o Rio Grande do Sul vai precisar adiar, vamos avaliar até lá a necessidade de fazer uma prova exclusiva para o Rio Grande do Sul", afirmou o ministro Camilo Santana, durante audiência na Comissão de Educação da Câmara, na quarta-feira (12/6).

Inicialmente, o prazo para as inscrições no Enem 2024 terminaria na última sexta-feira (7/6), mas foi prorrogado até hoje para que mais estudantes possam se inscrever no exame que possibilita o acesso ao ensino superior.

Cronograma do Enem 2024